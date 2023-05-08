«حمدان التعليمية» تطلق دورتين لرعاية الموهوبين عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الثانية من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

إسهامات بارزة

كما تستهدف الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين جميع العاملين في مجال التعليم المدرسي، مثل المعلمين ومديري المدارس والمختصين ممن يسهمون في تعليم الموهوبين ورعايتهم في المدارس العامة أو الخاصة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في جميع أنحاء العالم، الذين قدموا إسهامات بارزة في خدمة الطلاب الموهوبين والمتفوقين، حيث بإمكانهم التقدم للحصول على الجائزة بشكل فردي أو جماعي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المبادرات المدرسية المتميزة وأفضل الممارسات لتوفير تعليم واعد للطلاب الموهوبين والمتفوقين في جميع أنحاء العالم.

التزام

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز:«يسعدنا إطلاق الدورة الثانية من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، حيث يأتي إطلاق هاتين الجائزتين العالميتين تماشياً مع التزامات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجهودها المتواصلة نحو الارتقاء بجودة التعليم ورعاية الموهوبين في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الجائزتان العالميتان من المبادرات الرائدة للمؤسسة، بهدف دعم البحث العلمي في مجالات تعليم الموهوبين ورعايتهم وتكريم الباحثين والاستفادة من بحوثهم ودراساتهم لخدمة مجتمعاتنا وتطبيق الممارسات والتجارب الناجحة.

إضافة قيمة

وقالت الدكتورة هايدرون ستوجر، رئيس قسم أبحاث المدارس والتطوير والتقييم في جامعة ريغنسبورغ، ألمانيا: «يسعدنا إطلاق الدورة الثانية من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين 2023، والتي ينظمها المركز العالمي للموهوبين. وتسهم هاتان الجائزتان في دعم أفضل الممارسات، وتشجيع ثقافة التميز ونشرها على المستوى العالمي».

ويقوم بتنظيم الجائزتين اللتين انطلقتا في عام 2021 المركز العالمي للموهوبين، وهو إحدى مبادرات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بهدف الارتقاء بثقافة التميُّز ونشرها على المستوى العالمي انطلاقاً من الهدف الطويل الأجل للمركز العالمي للموهوبين، المتمثل في إنشاء منصة تفاعلية لمساعدة المجتمع الدولي في احتضان المواهب والموهوبين ونشر ثقافة استخدام أفضل الممارسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز