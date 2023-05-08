«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في منتدى طلاب البحرين

المصدر: المنامة- البيان

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شارك عدد من طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المنتدى السنوي لطلاب الدراسات العليا الذي نظمته جامعة البحرين مؤخراً، وقدم الطلاب خلال أعمال المنتدى عدداً من الأوراق العلمية في عدد من المجالات الأكاديمية.

وتأتي مشاركة الطلاب في منتدى البحرين، في إطار حرص الجامعة على مشاركة طلابها في المؤتمرات العلمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز قدراتهم في مجال الدراسات والبحوث العلمية.

واستقبلت الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة مديرة جامعة البحرين، وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المشارك في المنتدى، برئاسة محمد عبد الرحمن العزيزي، وأثنت على دور طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في إثراء فعاليات المنتدى، من خلال الأوراق العلمية المقدمة، وأعربت عن تقديرها للبرامج العلمية التي تتبناها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال العلوم الإنسانية بصورة عامة، وخاصة برامجها المتميزة في ما يخص تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية وتنسيق البرامج، بما يحقق تطلعاتهما في الارتقاء بمجالات الشراكة بينهما.

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