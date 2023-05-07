جامعة الشارقة تستقطب 5 آلاف طالب وطالبة في اليوم المفتوح

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة فعاليات «اليوم المفتوح الثالث عشر» لطلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة، وأولياء الأمور، والذي عملت على تنظيمه إدارة التسويق واستقطاب 5 آلاف طالب وطالبة، التي تستمر على مدى 4 أيام، وذلك بهدف التعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية، التي تقدمها الجامعة بمختلف كلياتها، وعرض متطلبات التسجيل والقبول والخطط الدراسية والأنشطة العلمية، والفرص الوظيفية المتاحة والخدمات، التي تقدمها الإدارات والمراكز بجامعة الشارقة لطلبتها.

وأكد مدير الجامعة خلال جولته في أجنحة الكليات أن هذا اليوم يعد فرصة فريدة لخريجي الثانوية، للاطلاع على التجارب والإمكانات التعليمية وهم على أعتاب الالتحاق بالجامعة، مؤكداً سعي جامعة الشارقة إلى استقطاب الطلبة المتميزين، لتعزيز توجهاتهم العلمية، من خلال برامجها الأكاديمية الحديثة، التي تواكب متطلبات أسواق العمل، مشيراً إلى حرص الجامعة على تلبية احتياجات الطلبة، وتنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية فرحات مديرة إدارة التسويق واستقطاب الطلبة أن اليوم المفتوح يستهدف زيارة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من 72 مدرسة حكومية وخاصة قائمة بإمارات الدولة، حيث عرضت كل كلية الخدمات، التي تقدمها والتخصصات الأكاديمية المتاحة، وتم تخصيص يوم أمس لأولياء الأمور، للتعرف مع أبنائهم الطلبة على الجامعة، والإجابة عن استفساراتهم.

فرص

وأشاد الطلبة بمستوى تنظيم اليوم المفتوح، الذي وصفوه بأنه يتيح الفرص للالتقاء مع الموظفين المختصين والأساتذة بمختلف التخصصات وتحديد مسيرتهم الدراسية الجامعية، بما يتناسب مع ميولهم وشغفهم، وقد تجول الطلبة في الحرم الجامعي للاطلاع على مختلف المرافق والأقسام العلمية والقاعات الدراسية والمختبرات والمراكز البحثية.

حضر الافتتاح الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

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