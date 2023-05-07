نهيان بن مبارك يكرّم 255 من خريجي جامعة دبي الثلاثاء

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الدفعة العشرين «دفعة عام الاستدامة» من طلبة جامعة دبي، والبالغ عددهم 255 طالباً وطالبة، خلال الحفل الذي تنظمه الجامعة مساء بعد غدٍ، على مسرح دار أوبرا دبي، وأنهت جامعة دبي الاستعدادات اللازمة كافة للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من طلبتها.

وأكد ماجد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي أن حفل تخريج دفعة عام الاستدامة يأتي ليتوج جهد وحصاد ومثابرة أبنائنا وبناتنا طلبة الجامعة المتميزين، واختتام دراستهم الجامعية بكفاءة وهمة عالية، متمنين لهم التوفيق في حياتهم العملية والمساهمة في خدمة مجتمع الإمارات ومجتمعاتهم ودولهم.

وأشار الشامسي إلى أن الجامعة باعتبارها إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، وأحد الصروح العلمية الكبرى في دولة الإمارات ساهمت في تخريج أكثر من 3150 خريجاً وخريجة يمثل المواطنون منهم 60 % ويشغلون العديد من الوظائف القيادية والتنفيذية بكفاءة واقتدار.

ودعا صناع المستقبل للمثابرة في التزود بالعلم وتوظيف كل مكتسباتهم ومعارفهم في تحقيق كل ما من شأنه تقدم الإمارات ودولهم في كل المجالات، كما دعاهم إلى مواصلة النجاح ومواصلة طريق العلم والمعرفة في ظل القيادة الرشيدة بالدولة.

من جانبه، قال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة إن الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة تضم 255 خريجاً وخريجة، منهم 36 خريجاً وخريجة من برامج الماجستير في إدارة الأعمال وفي القانون والدكتوراه في إدارة الأعمال، و219 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات.

وأشار إلى حرص الجامعة على جودة التعليم والذي يحظى باعتمادات محلية وعالمية مرموقة، مما انعكس إيجاباً في المخرجات الأكاديمية وتطوير آليات التعليم وتأدية الامتحانات وصولاً إلى الاحتفال الذي نستعد له اليوم بتخريج هذه الدفعة الجديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز