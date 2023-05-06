14 ألف طالب يؤدون «الامتحانات النهائية» بجامعة الإمارات 13 الجاري

المصدر: (العين - وام)

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يؤدي 14236 طالباً وطالبة من جميع الكليات والتخصصات والأقسام الأكاديمية في جامعة الإمارات، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وذلك وفق البرنامج والخطة الأكاديمية المعتمدة التي تنتهي في 13 مايو الجاري. وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة بالإنابة، أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كل متطلبات إجراء الامتحانات المقررة في كل البرامج والتخصصات، وفقاً للبرنامج الأكاديمي للعام الجامعي لتبدأ الامتحانات العملية أولاً وفق برنامج كل كلية.

فيما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بشكل موحد لكل الكليات مباشرة لمدة أسبوعين لتنتهي يوم 13 مايو الجاري، على أن تصدر النتائج تباعاً، فيما يتم الانتهاء من رصد النتائج إلكترونياً في 16 مايو الجاري على أن تعلن النتائج النهائية يوم 17 مايو الجاري.

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