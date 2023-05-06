1211 خريجاً بكلية الهندسة في «أمريكية الشارقة» خلال عامين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، لـ«البيان»، أن عدد خريجي كلية الهندسة على مدار العامين الماضيين بلغ 1211 طالباً وطالبة، من بينهم 921 من برامج البكالوريوس و290 من برامج الدراسات العليا.

كما أنه خلال الفصل الدراسي الحالي تم تسجيل 1935 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس في الكلية و295 طالباً وطالبة في برامج الدراسات العليا، منهم 26 % من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالكلية مواطنون، كما أن الكلية بها 7 برامج بكالوريوس و11 برنامجاً للدراسات العليا.

وأوضح أن كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية تتميز بتقديمها فرصاً تعليمية متميزة وتمكين طلبتها وإعدادهم للنجاح في المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية، ما أكسبها سمعة مرموقة داخل الدولة وخارجها، وجعلها مركز جذب للطلبة الذين يبحثون عن تجربة جامعية متميزة، إضافة إلى التزامها بخدمة المجتمع المحلي وتوفير تعليم مرموق لمواطني الدولة، فضلاً عن الطلبة من جميع أنحاء الع.

كما تضم كلية الهندسة بالجامعة مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك 7 برامج بكالوريوس 11 برنامجاً للدراسات العليا، لافتاً إلى أن الكلية تركز في نهجها على إعداد الطلبة وإبراز مهاراتهم ونجاحاتهم، فضلاً عن التزامها وتميزها بالبحث العلمي المبتكر، ما جعلها خياراً أمثل للمهندسين المستقبليين الذين يطمحون لترك بصمتهم في هذا العالم.

خيار

ولفت عميد كلية الهندسة بأمريكية الشارقة إلى أن خريجي كلية الهندسة يعدون الخيار المفضل لأصحاب العمل بالدولة في جميع التخصصات الهندسية وفقاً لتصنيفات «كيو إس» العالمية لعام 2023.

حيث يحظى خريجو برامج البكالوريوس والدراسات العليا بتقدير كبير من أصحاب العمل في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، حيث تخرج في كلية الهندسة على مدار العامين الماضيين 1211 طالباً وطالبةً، من بينهم 921 من برامج البكالوريوس و290 من برامج الدراسات العليا.

كما أن أعضاء هيئة كلية الهندسة التدريسية وطلبتها برزت مواهبهم ومهاراتهم الاستثنائية من خلال المسابقات والمؤتمرات المرموقة التي شاركوا فيها مؤخراً. وأوضح أن طلبة الكلية فازوا في العديد من المسابقات على مستوى الدولة وخارجها.

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