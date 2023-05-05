فتح باب التسجيل في برنامج الدعم الأكاديمي للفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

بناء على توجيهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عممت إدارات مدارس حكومية على طلابها، فتح باب التسجيل في برنامج الدعم الأكاديمي «التقوية» للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، وذلك لطلبة الصفوف من (الخامس حتى الثاني عشر)، لدعم الطلبة في المواد الأساسية، وذلك في إطار التركيز على تحقيق الأهداف التعليمية، ورفع المستوى الأكاديمي لهم.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن مدة البرنامج تبلغ 12 جلسة للمادة الواحدة، بواقع 24 ساعة طوال الفصل الدراسي الثالث، ويقوم بالتدريس فيها معلمون مؤهلون لكل مادة، وسيكون هناك متابعة يومية للبرنامج من قبل مسؤولي مؤسسة الإمارات للتعليم ومسؤولي البرنامج بالوزارة، مشيرين إلى أن قيمة الرسوم للمادة الواحدة 600 درهم.

اختيار

وأشاروا إلى إمكانية اختيار مادتين علميتين من مواد (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء) لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر مجاناً، وللصفين (الثاني عشر والتاسع) الحصول على مادة مجانية من مواد العلوم (الفيزياء – الكيمياء – الأحياء)، بشرط التسجيل في مادة من المواد المدفوعة، وفي حال اختيار مادتين علميتين، تحسب إحداهما مجاناً والأخرى مدفوعة.

أما طلبة الصفوف من 5 حتى 8، فإنهم يحصلون على مادة العلوم مجاناً، بشرط التسجيل في مادة من المواد المدفوعة، وذكروا أن الدوام في الفترة المسائية خلال أيام محددة، ويمكن للطلبة الراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل من خلال

.forms.office.com/r/AFUhsEKe5h

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز