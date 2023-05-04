تخريج دفعة من برنامج «الإنجاز» في كليات التقنية

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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احتفل مجمع كليات التقنية العليا بتخريج الدفعتين السابعة والثامنة من برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، الذي يقام بالتعاون بين كليات التقنية العليا وجامعة الوصل، وذلك بهدف تأهيل المواطنات لسوق العمل، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا.

وكشف الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن عزم الكليات بالتعاون مع جامعة الوصل تطوير برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل» خلال المرحلة المقبلة، وتحويله إلى «دبلوم الإنجاز» مدته عامين، مشيراً إلى أن التدريب العملي سيكون جزءاً رئيساً من هذا الدبلوم، على أن يتم استقطاب أكثر من 200 طالب وطالبة سنوياً، لتأهيلهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

تأهيل

وأقيم الحفل في مقر كليات التقنية للطالبات بدبي، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وشهد الحفل تخريج 166 خريجة من فرعي البرنامج في إمارتي دبي والفجيرة، واللاتي تم تأهيلهن في تخصصات إدارة المكاتب وخدمة المتعاملين وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمكينهن من المهارات المطلوبة لسوق العمل.

تعاون

وأعرب معالي سعيد الرقباني في كلمته خلال الحفل، عن سعادته بتخريج الدفعتين السابعة والثامنة من برنامج الإنجاز للتأهيل لسوق العمل، بعد أن اجتزن مرحلتي التعليم، ثم التدريب في المؤسسات العامة والخاصة، وأصبحن قادرات على القيام بوظائف جديدة في سوق العمل، وبجدارة.

وأكد ضرورة البحث عن مزيد من سبل التعاون مع المؤسسات، بقصد خلق فرص وظيفية للمتخرجات، وتقدم بالشكر والتقدير لكليات التقنية العليا، ولجامعة الوصل، على هذا الإنجاز في تأهيل بنات الوطن من خلال برنامج إنجاز، وإعدادهن للمنافسة في سوق العمل بكفاءة وبجدارة.

تطوير الذات

وهنأ الدكتور فيصل العيان، خريجات برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، لحرصهن على مواصلة تعليمهن وتطوير مهاراتهن، وأخذ مواقعهن في سوق العمل، مؤكداً أن كل عنصر مواطن هو طاقة حقيقية وفاعلة، ويجب أن يأخذ فرصته من التدريب والتأهيل للانطلاق نحو مستقبله الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه الشهادة، والتي أهلت الخريجات في مجالات مختلفة، وفق متطلبات سوق العمل، هي البداية لهن، وعليهن مواصلة تطوير ذاتهن بالتعليم والتدريب المستمر.

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