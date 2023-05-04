14 برنامجاً بجامعة المدينة في عجمان

المصدر: (عجمان - عصام الدين عوض)

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أكد الدكتور محمد سعيد عميرة مدير جامعة المدينة - عجمان أن الجامعة يدرس بها 1600 طالب وطالبة في 4 كليات، نسبة الطلبة المواطنين منهم تشكل %65 موزعين على برامج أكاديمية متميزة نصفها يدرس باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، كما أن هناك أكثر من 14 برنامجاً معتمداً، منها برنامج إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية والتسويق، وإدارة نظم المعلومات والفنادق والسياحة وإدارة الموارد البشرية، كما أن هناك 3 برامج أخرى جارٍ اعتمادها في سنة 2023، منها برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج علم النفس، إضافة إلى برنامج علم الاجتماع.

وأضاف إن هناك 4 كليات في جامعة المدينة، منها كلية القانون التي تمنح درجة البكالوريوس في القانون العام ودرجة الماجستير في القانون، وكلية إدارة الأعمال، وتتوافر فيها برامج المحاسبة والمالية والتسويق وإدارة نظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية باللغتين العربية والإنجليزية.

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