«أمريكية دبي» تقدم منحتين دراسيتين لفائزين بالتقرير الصحفي

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت الجامعة الأمريكية في دبي أمس حفل توزيع جوائز مسابقة التقرير الصحفي التي طرحتها لطلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وباللغتين العربية أو الانجليزية وللطلبة المواطنين والمقيمين، تحت عنوان «الإمارات أجمل شتاء في العالم»، وفاز بالمركز الأول وبمنحة دراسية الطالب حمدان عارف أهلي من مدرسة دبي الوطنية وعنوان التقرير باللغة العربية (جزيرة صير بني ياس).

كما فازت بالمركز الأول وبمنحة دراسية، الطالبة فغره سارفراز أحمد، من مدرسة الأمل الثانوية الانجليزية في الشارقة، وعنوان التقرير باللغة الإنجليزية (سد الرفيصة). وفي كلمة ألقاها الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، هنأ الفائزين بالمسابقة ووجه شميدت الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي قدم الإلهام لموضوع مسابقة هذا العام وهو: الإمارات.. أجمل شتاء في العالم.

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