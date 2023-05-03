6 اشتراطات للفوز بجائزة «حمدان التعليمية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز معايير جوائز فئة الطالب الجامعي المتميز والطالب المتميز في مدارس التعليم الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في دورتها الـ26 من جوائزها السنوية، وفق 6 اشتراطات في المجال الأكاديمي وغير الأكاديمي، معرفةً الطالب المتميز بأنه يحقق أداء استثنائياً عن أقرانه ويكون ملتزماً سلوكاً وأخلاقاً.

وأعلنت المؤسسة عن فتح باب الترشح للدورة الجديدة وتلقي المشاركات من الراغبين من دولة الإمارات في المشاركة عبر موقعها الإلكتروني وتستمر حتى 8 سبتمبر 2023.

وأوضحت المؤسسة في ورشة عمل للطلبة نشرتها عبر حساباتها، أن هناك 3 شروط خاصة بالطالب المتميز في المجال الأكاديمي تتمثل في أن يكون الطالب متفوقاً دراسياً، ويكون حاصلاً على نسبة لا تقل عن 90 % في مجموع درجات المواد الدراسية للسنوات الثلاث التي تسبق سنة الترشح، وتكون كل سنة على حدة، وليس معدل السنوات الثلاث، وعلى الطالب أن يرفق شهادات التفوق في طلب الترشيح.

ومن الشروط أن يرفق الطالب شهادات ثلاث سنوات غير سنة التقدم للجائزة، وتعتمد لجان التحكيم شهادات التحصيل الدراسي وفق هذه السياسة، وفي حال كانت الشهادات رقمية يجب ألّا تقل النسبة الكلية للمواد الدراسية عن 90 % في كل سنة على حدة، وفي حال كانت الشهادات وصفية يتم احتساب التقدير الأعلى حسب نظام الدرجات المعتمدة في المدرسة كل سنة دراسية على حدة، ويحق للطالب التقدم للجائزة في فئة الطالب المتميز من الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر.

وحددت الجائزة 3 شروط في معاييرها الخاصة بالمجال غير الأكاديمي، تتمثل في أن يكون الطالب متفوقاً دراسياً، ويكون حاصلاً على نسبة لا تقل عن 80 % في مجموع درجات المواد الدراسية للسنوات الثلاث التي تسبق سنة الترشح، وتكون كل سنة على حدة، وليس معدل السنوات الثلاث، وعلى الطالب أن يرفق شهادات التفوق في طلب الترشح، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادات فوز وتميز في مسابقات ومنافسات على مستوى المدرسة أو المجتمع المحلي أو العالمي، وذلك للسنوات الثلاث التي تسبق سنة الترشح، ولا بد من إرفاق شهادات الفوز في طلب الترشح، فضلاً عن إرفاق رسالة تزكية من خبير أو دار خبرة في مجال تميزه أو إبداعه.

وعن المكافآت، يمنح الطالب مكافآت نقدية قدرها 30 ألف درهم وكأس التميز.

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