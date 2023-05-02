رئيس جامعة روشستر لـ «البيان»: تنفيذ 4 مشاريع لمواجهة التغيرات المناخية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشف الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، لـ«البيان»، عن عزم الجامعة إطلاق 4 مراكز بحثية، 3 منها في الاستدامة والطاقة، والمدن الذكية، والابتكار وريادة الأعمال، وسيتم افتتاحها مطلع العام الأكاديمي القادم، الذي سينطلق في سبتمبر، بالإضافة إلى مركز بحثي آخر، يتعلق بتصميم وإنتاج تكنولوجيا متقدمة لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، وسيتم افتتاحه خلال عام.

وذكر أنه من بين جملة استعدادات الجامعة بفرعيها في دبي ونيويورك، المشاركة في جدول أعمال مؤتمر الأطراف «COP28»، المزمع عقده في الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

الاستدامة

وأضاف أن مشاركة الجامعة في مؤتمر الأطراف، سيكون من خلال الخبراء الأكاديميين والطلبة الموجودين بالجامعة، في مجال المناخ والاستدامة، كما ستطلق بعض المشاريع المتقدمة أيضاً.

وأفاد أيضاً أن الجامعة ستنفذ 4 مشاريع على أرض الواقع، قبل انطلاق المؤتمر، لمواجهة تغيرات المناخ والتكيف مع الآثار والحد منها، وهي: الاستخدام الأمثل لطاقة الرياح، واستغلال المياه الجوفية في التبريد، واستغلال مخلفات سعف النخيل وتحويلها لوقود حيوي، وكذلك تحصيل المياه من الرطوبة الموجودة في الهواء، واستغلاها في الشرب والري، لافتاً إلى أنه سيتم دعوة المشاركين في «COP 28»، لدراسة نتائج هذه المشاريع وتقييمها، تمهيداً للاستفادة منها على نطاق أوسع، وذلك من خلال المركز البحثي «الطاقة والاستدامة»، المعتزم افتتاحه خلال سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور العساف أن دولة الإمارات، تحرص على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة، حيث يعد هذا التوازن الركيزة الأساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ما يجعل الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.

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