صندوق الوطن يطلق المرحلة الثانية من «مبرمج الخمسين»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق صندوق الوطن المرحلة الثانية من مبادرته الرائدة «مبرمج الخمسين» لكل طلاب المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بالتعاون مع مجموعة الدار التعليمية، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويعد إطلاق المرحلة الثانية من «مبرمج الخمسين» امتداداً للنجاحات، التي تحققت في المرحلة الأولى بتأهيل طلاب المدارس، من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية على لغات البرمجة، ثم الاشتراك في مسابقة الروبوتات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك لتمكين العقول الشابة من عالم البرمجة والروبوتات واكتشاف المواهب والمبدعين ورعايتهم، من خلال المبادرة، التي تعد أساساً قوياً للطلاب في علوم الحاسوب لتطوير تفكيرهم النقدي، وتوسيع إبداعهم، وتطوير المرونة، والتفكير المنطقي، وبناء المهارات التي ستكون مطلوبة بشدة في حياتهم المهنية في المستقبل.

وتشمل المرحلة الثانية فتح الباب أمام أكثر من 175 مدرسة على مستوى الدولة، للمشاركة لتوسيع المنافسة على المستوى الوطني، تمهيداً لإطلاق «مبرمج 50» لكل الطلاب من مختلف الجنسيات.

وجذبت المبادرة مشاركين من أكثر من 60 دولة، والتي أبدت استعدادها حتى الآن للمشاركة في المسابقة العالمية، التي ينظمها صندوق الوطن ومجموعة الدار التعليمية في نوفمبر 2023 بالعاصمة أبوظبي للمبرمجين من طلاب المدارس.

وحول بداية المبادرة وانطلاقاتها أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن أن المرحلة الأولى من مبادرة «مبرمج الخمسين» اشتملت على مراحل عدة رئيسية، بدأت بتأسيس أندية برمجة في المدارس الحكومية والخاصة المشاركة بالمبادرة، والتحق بالأندية أكثر من 7 آلاف طالب.

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