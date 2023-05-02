التسجيل للمقيمين وإعادة فتحه للمواطنين في المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المقيمين بالدولة من الصف 2 حتى 12 للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024، اعتباراً من يوم أمس حتى 12 من الشهر الجاري، على أن يتم الاعتماد النهائي مع نهاية العام الدراسي الجاري، وحصول الطالب على شهادة نهاية العام الدراسي، وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

كما أعلنت المؤسسة عن إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المواطنين، ومن في حكمهم إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، خلال الفترة ذاتها.

قبول

وبينت المؤسسة أن التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم سيشمل كل المراحل الدراسية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال ولغاية الصف الثاني عشر، وأوضحت المؤسسة أنه سيتم قبول الطلبة المواطنين ومن في حكمهم في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في مرحلة رياض الأطفال الثانية كل من أكمل الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام، الذي يقبل فيه، فيما يقبل في الصف الأول كل من أتم السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ولم يتجاوز عمره 8 سنوات.

وأكد دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية لولي الأمر 2023 - 2024، التي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً، أنه يقبل الطلبة غير المواطنين ممن حقق شرط التميز في مدارس التعليم العام، حيث يتعين على الطالب الحصول على 90 % في مادتين على الأقل من مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، و85 % في المادة الثالثة أو ما يعادلها في نظام الرموز A - B.

شروط

ويشترط التقديم توفير رسالة لمن يهمه الأمر من جهة العمل الاتحادية أو المحلية لولي الأمر، ويجب أن يتحقق شرط الكثافة على ألا يزيد عدد المقبولين من غير المواطنين عن 20 %من كثافة الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة ذاتها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة، وفي حال إن كان المتقدم لا يحمل أوراقاً ثبوتية عليهم مراجعة المدرسة، التي تتبع النطاق السكني وتقديم المستندات المتوفرة لدى ولى الأمر، ومن ثم تتولى إدارة المدرسة تحويل الطلب للفرع المسؤول في المدرسة لدراسة الحالة. وأكد الدليل عدداً من الشروط العامة، منها أن يكون الطالب قد أتم السن المقرر للقبول، وأن يكون التواجد بالدولة بإقامة ساريه المفعول لغير المواطنين الطالب وولي الأمر، وعلى أولياء الأمور الراغبين باستخدام خدمات النقل المدرسي لأبنائهم اختيار خدمة المواصلات في طلب التسجيل، لضمان توفرها مع بداية العام الدراسي، ويجب أن تكون الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الدولة مصدق عليها من الجهات المعنية بالدولة الصادرة منها، وسفارة دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحدد الدليل إجراءات التسجيل على أن يتم تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لخدمة طلب تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، www.ese.gov.ae، ويطلب من ولي الأمر تعبئة استمارة التسجيل وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة حسب كل فئة، ويتم تحويل الطلب للفريق المعني بحسب الفئات لاعتمادها وفقاً للمرحلة الأولى، خلال 5 أيام عمل، وذلك لحجز المقعد، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية بالموافقة أو الرفض من قبل النظام الإلكتروني، ومع بداية العام الدراسي يقوم ولي الأمر باستكمال المستندات مثل الشهادات الدراسية والمستندات المطلوبة.

وبحسب الآلية المتبعة في دفع الرسوم المدرسية، التي تبلغ 6 آلاف درهم، تكون مستحقة الدفع قبل بداية العام الدراسي كقسط واحد، أو تقسط إما على دفعتين أو ثلاث دفعات، وتدفع مقدماً قبل بداية كل فصل دراسي.

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