مدارس بأبوظبي تدرج امتحانات نهاية العام بدءاً من 5 يونيو

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

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أخطرت مدارس خاصة في أبوظبي طلابها عبر البريد الإلكتروني عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/‏‏ 2023 للمنهاج الأجنبي، والمقرر أن تبدأ اعتباراً من 5 إلى 16 يونيو المقبل، على أن ينطلق العام الأكاديمي الجديد 2023/‏‏2024 في 28 أغسطس المقبل، ومشددين على التزامهم بالتهيئة لامتحانات آخر العام والانتهاء من المنهاج الدراسي والمراجعات اللازمة وفق الخطة الموضوعة.

كما أشار تعميم المدارس لموعد الامتحانات إلى تنفيذ أسبوع تعليمي إضافي بعد نهاية الامتحانات، إلا أن مديري مدارس أرجعوا هذه الخطوة بإقدام المدارس على استكمال نصاب الحضور بعيداً عن أيام العطلات، والذي حددته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بأنه لا يقل عن 182 يوماً بما يعرف بأيام «التمدرس» للمدارس الخاصة التي لا تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.

ولفتوا إلى أهمية التزام المدارس بإعلام ذوي الطلبة بالتقويم الأكاديمي عند التسجيل في بداية العام الدراسي الجديد، والأخذ بعين الاعتبار التقاويم والإجازات الأكاديمية حجم المنهج الواجب استكماله خلال العام الدراسي.

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