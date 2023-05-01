«حمدان الذكية» تطلق ماجستير الرعاية الصحية وتخطيط المشاريع

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية برامج الماجستير الجزئي (Micro Master) في «نظم المعلومات وإحصاءات الرعاية الصحية» و«تحليل وتخطيط المشاريع» تعزيزاً لدورها الريادي في تطوير منظومة تعليمية أكثر استدامة وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لمفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات في مشروع «وحدات التعلم قصيرة المدى المعتمدة»، والذي يهدف إلى رفد الدارسين بمساقات تعليمية تحظى بالاعتماد الأكاديمي وتضاف لرصيد وحدات الشهادات أو الاعتمادات.

تعاون

ويأتي إطلاق برامج الماجستير الجزئي (Micro Master) ضمن التعاون الاستراتيجي مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) بوزارة التربية والتعليم سعياً للتعاون الاستراتيجي المستمر من أجل تحقيق منظومة تعليمية مستدامة مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية لضمان تطوير جودة التعليم بالدولة ورفد الدارسين بمساقات معتمدة تخدمهم في مجالات مهنية ذات الصلة وتحظى بالاعتماد الأكاديمي لتضاف لرصيد وحدات الشهادات أو الاعتمادات عند إكمال دراستهم الجامعية حيث تحتسب المساقات التي تم دراستها بنسبة %100 نحو إكمال متطلبات الساعات المعتمدة والتي تتراوح ما بين 36 إلى 45 ساعة للبرامج الأكاديمية بالجامعة.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «نتبنى في جامعة حمدان بن محمد الذكية رؤيةً محاورها تمكين الدارسين أكاديمياً وتوسيع آفاق نجاحهم وتميزهم مهنياً، وتجسيداً لالتزامنا بالتطبيق الفعال لنموذج التعلم مدى الحياة من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا ومنهجيات التعلُّم الذكية لسد الفجوة بين المواد التعليمية ومتطلبات سوق العمل. ويأتي إطلاق البرامج الجديدة في إطار تسهيل الحصول على التعليم عالي الجودة، وإرساء دعائم منظومة تعليمية أكثر مرونة وشمولية، وتوفير قنوات تعليمية مرنة لتمكين الدارسين من مواصلة التقدم أكاديمياً، واكتساب مهارات جديدة تطور إمكاناتهم ورصيدهم المعرفي وتوسع الفرص والمجالات المهنية المتاحة لهم، وتعزز مساهمتهم في الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية الطموحة التي تمضي في تنفيذها دولة الإمارات العربية المتحدة».

تخصصات

ويعتبر الماجستير الجزئي (Micro Master) في تحليل وتخطيط المشاريع برنامجاً مصمماً لتهيئة المتعلمين لإدارة وتخطيط المشاريع بالاستعانة بالبيانات والتحليلات، ويتبنى البرنامج نهجاً متعدد التخصصات.

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