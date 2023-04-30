«اتصال» الجامعة القاسمية تبرز إبداعات الطلبة في مشاريع التخرج

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، فعاليات يوم الطالب الإعلامي الثاني، الذي نظمته كلية الاتصال في إطار أعمالها لتسليط الضوء على مشروعات التخرج وبرامج التدريب الميداني، والورش التدريبية للطلبة، كما شهد الحفل إطلاق البث التجريبي لمنصة «القاسمية بودكاست» لتعزيز مهارات وإبداعات طلبة الجامعة.

وشهد فعاليات الاحتفال، الذي أقيم على مسرح الجامعة القاسمية، أعضاء المجلس الاستشاري لكلية الاتصال برئاسة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس المجلس رئيس مدينة الشارقة للإعلام، ومحمد خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ولفيف من الإعلاميين بالمؤسسات الحكومية، منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتلفزيون عجمان، وصحيفة الخليج، وصحيفة البيان، وصحيفة الإمارات اليوم، وصحيفة الاتحاد، ووكالة أنباء الإمارات، ونواب مدير الجامعة، ومساعِدة المدير لشؤون الطالبات، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز