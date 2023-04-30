2271 طالباً وطالبة في جامعة الخليج الطبية بعجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية لـ«البيان» أنه، خلال العام الأكاديمي الجاري، تم طرح برنامج دكتوراه في الطب «4 سنوات»، ويستقطب الطلبة الدارسين في أحد البرامج القريبة من التخصصات الصحية في الأحياء والكيمياء، أو تلك التخصصات القريبة من المجال الصحي، كما تم اعتماد دبلوم مساعد طب أسنان من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، ومدته عامان، وتبدأ الدراسة فيه سبتمبر المقبل، كما أن عدد الطلبة الدارسين في الجامعة في الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2022 -2023 يبلغ ألفين و271 طالباً وطالبة 10 % منهم مواطنون، منهم 2120 طالباً وطالبة يدرسون البكالوريوس، و151 دراسات عليا، كما أن الجامعة تعد متخصصة في كل الدراسات والبرامج المرتبطة بالتعليم والتدريب للمهن الصحية المختلفة، لافتاً إلى أن عدد الكليات بالجامعة 6 كليات، وهي كلية الطب وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، والعلوم الصحية، والإدارة والاقتصاد، والتي تعد الوحيدة كونها كلية متخصصة في ذلك المجال، كما أن عدد البرامج 22 برنامجاً معتمداً.

بحوث علمية

وأوضح أن هناك اهتماماً بالغاً من الجامعة فيما يتعلق بالبحوث العلمية، والتي تعد مميزة، كما أن الجامعة تقود الأبحاث في مجال الطب الدقيق واكتشاف الأدوية- خصوصاً- في مجال التشخيص وعلاج السرطان، كما تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، الذي يشارك فيه 2500 طالب وطالبة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما نشر أعضاء هيئة التدريس، الذين يبلغ عددهم 130، خلال الـ 3 سنوات الماضية 650 بحثاً علمياً في مجلات محكمة، كما تتميز بأنها نموذج للمركز الأكاديمي، الذي يجمع التعليم والعلاج والبحث العلمي، في إطار منظومة متكاملة في جامعة خاصة، لافتاً إلى أنه تم اعتماد برنامج البكالوريوس في الصيدلة، وهو برنامج منبثق من برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والتي لها تعاون مع الهيئة الأمريكية للتعليم الصيدلاني، مبيناً أن برنامج كلية الاقتصاد والإدارة يعد برنامجاً مميزاً، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من الطلبة- خصوصاً- الطلبة المواطنين، لأنه يضمن فرص عمل مباشرة بعد التخرج نسبة لوجود نقص كبير في ذلك التخصص.

ولفت إلى أن جامعة الخليج الطبية لديها 22 برنامجاً معتمداً، كما تقدم الجامعة برنامجاً تعليمياً طبياً مستمراً معتمداً من الهيئات المعنية بالدولة لمتخصصي الرعاية الصحية، من خلال مختبراتها الطبية المميزة، ومن أهم نقاط قوته المنهج المبتكر، والتدريب السريري في مستشفيات الجامعة الأكاديمية ومعاهد البحث المتقدمة، كما تواصل الجامعة اجتذاب أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم، بسبب تعاونها الدولي، ومناهجها المستقبلية، ومنهجية التدريب، التي تدعمها التكنولوجيا، مثل التعلم على المريض الافتراضي، مع التأكيد على التدريب السريري المبكر.

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