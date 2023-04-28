جامعة السوربون أبوظبي تزرع 65 شتلة من المانغروف في جزيرة الريم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت جامعة السوربون أبوظبي مبادرة لزرع 65 شجرة مانغروف في جزيرة الريم ما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية لمبادرة Go Green 2023.

وأتاحت المبادرة التي تمت بالشراكة مع شركة Nature for Environmental and Agricultural Solutions LLC الفرصة لمجتمع الجامعة للمشاركة بنشاط يسهم في تعويض الآثار السلبية لقطع الأشجار واستخدامها في إنتاج الورق بحضور 40 مشاركاً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وبهذا الجهد التعاوني، تمكنت الجامعة من زراعة العدد الدقيق للأشجار والذي يتوافق مع كمية الورق التي تستهلكها الجامعة سنوياً، في محاولة لاتخاذ خطوة أخرى نحو الاستدامة.

وتمكّن المشاركون في مبادرة زرع أشجار المانغروف من اكتساب فهم عميق لأهمية الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة، واستعادة المناطق المتضررة والمدمرة في النظام الإيكولوجي للمانغروف.

كما تمكنوا من استكشاف الموطن الطبيعي الغني لأشجار المانغروف بالتجديف بالكاياك والاستمتاع بالمناظر الخلابة الطبيعية في جزيرة الريم.

وأكّد الدكتور ستيفان ديسرويل، رئيس قسم الجغرافيا والتخطيط في جامعة السوربون أبوظبي أهمية مبادرة Go Green 2023 بجامعة السوربون أبوظبي والتي تشجع المجتمع الجامعي بأكمله على المشاركة في تطوير مبادرات تعالج تحديات تغير المناخ وتسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

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