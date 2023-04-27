«العين لرعاية الموهبة والتميز» ينفذ 108 فعاليات لتعزيز إبداع الطلبة

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

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قدم مركز العين لرعاية الموهبة والتميز في العين خلال العام الدراسي 2022 - 2023 أكثر من 108 فعاليات ومبادرات لتعزيز إبداع الطلبة، حيث نفذ الطلاب منها أكثر من 100 مبادرة في كافة مراحل العمل من تخطيط وتنفيذ وتقييم، وفقاً لما كشفه أيمن النقيب منسق المركز.

وأوضح النقيب لـ «البيان» بأن المركز قدم العديد من المبادرات ومنها كرنفال القراءة، وذلك على مدار خمسة مواسم وهي المبادرة الفائزة بجائزة الإمارات للتنمية، كما قدم مبادرة تكريم المتفوقين على مدار أربعة مواسم بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وبرعاية كريمة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وقدم ستة مواسم من مسابقة خارج الصندوق بالتعاون مع مكتبة أجيال المستقبل في منطقة العين، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي عملت على تحقيق أهداف المشروع وفق مؤشرات أداء محددة، حيث فاز في العام الماضي أكثر من 34 طالباً منتسباً للمركز بجوائز التميز المختلفة، وكان له الدور في توفير الأنشطة التي تبرز قدراتهم الإبداعية. وأكد النقيب أن طاقم المركز يجتهد دائماً وبلا كلل في تشجيع الطلبة على الاستمرار في طريق التميز والتفوق والعطاء، والسعي الدائم إلى تقديم ما يستطيعون لخدمة مجتمعهم.

يذكر أن المركز يقوم على باقة من الأسس الابتكارية وتقوم أنشطته على التطوع.

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