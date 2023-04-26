6 مؤسسات تعليمية تفوز بمنافسات الملكية الفكرية لـ«جمارك دبي»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فازت 6 مؤسسات تعليمية من مختلف إمارات الدولة في منافسات الملكية الفكرية لجمارك دبي، من إجمالي 25 مشاركة تقدمت للجائزة، في نسختها الـ 16، وتوج الفائزين خلال احتفال جمارك دبي باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية.

من جانبه، قال المهندس سعيد بن فارس رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: إن هذه النسخة تحاكي التوجهات الذكية وتدعم الأفكار المبتكرة، وتنقسم إلى قسمين الأول هو تشجيع الطلبة على صناعة تطبيقات ذكية تتميز بسهولة التصفح وجودة المحتوى وتتميز بالمحافظة على سرية معلومات المستخدم، والثاني ابتكارهم أفكاراً غير مطبقة لخدمة العمل الجمركي.

وأوضح أن المسابقة حققت نتائج إيجابية في نشر مفهوم التوعية بين شرائح الطلبة سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي، منذ إطلاقها منذ عام 2007 ضمن خطة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع شريحة الطلبة لمعرفة حقوقهم الفكرية وكيفية المحافظة على هذه الحقوق وحمايتها.

وأشار إلى أن جمارك دبي تنفذ هذه الجائزة على مستوى جميع مدارس وجامعات الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتهدف الجائزة إلى تحديد مشكلة شائعة تحتاج لمعالجة ووضع حلول لها قابلة للتطبيق، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال نشر الوعي وحماية الملكية الفكرية، والحد من الغش التجاري.

وتوظيف أحدث التقنيات والأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، واستخدام وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي أو أية وسائل أخرى حديثة للتوعية ولأغراض تخدم المشروع، فضلاً عن توسيع نطاق تنفيذ المشروع ليشمل أكبر عدد من الطلبة والمجتمع المحلي والإقليمي والعالمي عن مفهوم الملكية الفكرية.

وفازت بالمركز الأول كل من مدرسة المواكب الخاصة فرع الخوانيج عن ابتكارCustoms Robot، ومدرسة الزوراء في عجمان من تطبيق IP ACADEMY الذكي، وفازت بالمركز الثاني مؤسسة ربع قرن من الشارقة عن تطبيق IP EDUCATE CENTRE الذكي.

والمركز الثالث مدرسة أم العلا من الفجيرة عن تطبيق فكرتك ملكيتك الذكي، وتم تقديم تكريم خاص لعدد من المدارس والجامعات المشاركة في الجائزة وهي مدرسة الراشدية من دبي عن تطبيق I-P-RCOURSE الذكي ومجمع زايد التعليمي البرشاء دبي عن تطبيق كفاءتي الذكي وجامعة زايد في أبوظبي عن مشروع تطبيق DCIP الذكي، كما كرمت الطلبة المبتكرين.

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