افتتاح فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول في فيزياء المواد المتقدمة بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الأول حول فيزياء المواد المتقدمة، وتطبيقاتها المختلفة واستخداماتها في الابتكارات والاختراعات التكنولوجية.

إضافة إلى مجموعة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي يحاضر فيها نخبة من العلماء والخبراء المتميزين على المستوى الدولي، بحضور ومشاركة عدد كبير من الباحثين من الجامعات القائمة بالدولة، وأكثر من 20 دولة.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، كلمة رفع من خلالها أسمى معاني التقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، على دعمه ورعايته لفعاليات المؤتمر الذي أكد أهميته.

وأشار إلى أن الهدف الأول من مؤتمر الشارقة الدولي لفيزياء المواد المتقدمة «SICPAM» يتجسد في العمل على دراسة المواد المختلفة، واستخدام التقنيات الحديثة في فهم خصائصها، وبحث تطبيقاتها واستخداماتها في الصناعات بدءاً من توليد الطاقة وتحويلها وتخزينها، وطرق معالجة المياه «التنقية والتحلية» والاستشعار والتطبيقات الطبية الحيوية.

كما أشار إلى أن البرنامج سيتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية التي يقدمها ويشارك بها نخبة من العلماء والمختصين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا، والتي سيستفيد منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا.

بحوث

وأوضح أن جامعة الشارقة منذ أن أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل بشكل متوازن بين العملية التعليمية والعملية التدريسية.

وكذلك في مجالات إنجاز البحوث العلمية الرصينة التي تسهم في خدمة وتنمية المجتمع وتطويره، ويشارك بذلك الكثير من هيئات المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وبيّن أن الجامعة أنشأت لتحقيق هذا الهدف 3 معاهد بحثية، تغطي مجالات البحث العلمي الرئيسة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الهندسية والطبية والصحية، ويعمل بها أكثر من 80 مجموعة وفريقاً بحثياً.

وانبثق منها عدد كبير من المراكز البحثية المتخصصة، ومركز أبحاث المواد المتقدمة، وهو أحد المراكز البحثية الرئيسة في الجامعة، الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 10 سنوات، ويضم العديد من المجموعات البحثية وبرامج الدراسات العليا الرئيسية.

نماذج

ومن جهته أكد الدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم، أهمية القضايا والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، حيث سيصار إلى تقديم مجموعة من النماذج العلمية التي أسهمت من خلالها المواد المختلفة في النهضة الصناعية والتكنولوجية التي يعيشها العالم حالياً.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى الدكتور زاهد حسين، من مختبر لورنس بيركلي الوطني، بالولايات المتحدة الأمريكية، كلمة تناول من خلالها التطورات التاريخية للاكتشافات العلمية.

والتي قال إن العلماء أسهموا من خلالها في تحقيق ما نشهده اليوم من إنجازات، وإن من أهم تلك الأشياء اكتشاف «الترنزيستور» في القرن الماضي.

والذي كان أساساً للثورة التكنولوجية التي ظهرت بعد ذلك، ثم تطرق إلى الخلايا الشمسية، التي قال إنها أصبحت من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تعتمد في تصنيعها على مادة السليكون، وأكد أن العلماء في معظم المختبرات حول العالم يعملون حالياً على اكتشاف مواد جديدة، منها «البيروفسكايت»، التي سوف تسهم في تحقيق الاكتفاء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2050.

إحصاءات

وقدم الدكتور محمد خاجة نصير الدين، من المدرسة الفيدرالية المتعددة التقنيات في لوزان، سويسرا، عرضاً للجيل الجديد من الخلايا الشمسية، والتحول في نظام الطاقة العالمي وتقليل ثاني أكسيد الكربون، كما عرض عدداً من الإحصاءات التي تعكس توقعات السوق العالمية للطاقة الشمسية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم المشاركين والرعاة للمؤتمر، ومنهم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وسيتناول المؤتمر خلال جلساته العلمية التي ستستمر 3 أيام طرح أكثر من 100 بحث علمي و10 جلسات بحثية، و5 لقاءت نقاشية، وسيتم نقاش مجموعة من المحاور في مجال فيزياء المواد المتقدمة وتطبيقاتها في الصناعات الحديثة واستنباط تطبيقات جديدة في مجالات مختلفة، التي تشتمل على صناعة الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وصناعة البطاريات لتخزينها.

ومعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها، والاستشعار عن بُعد وتحضير المواد النانوية وتطبيقاتها في مجال الطب من أجل التوصيل الأدق للدواء، وتطبيقات عديدة أخرى، كموضوع فيزياء المواد الصلبة والمواد المتقدمة، التي تدخل في كثير من الصناعات الحديثة.

وكذلك التطبيقات التكنولوجية، والعمل على دراسة خصائصها وتحسينها واستنباط تطبيقات جديدة لاستخداماتها، وبصفة خاصة في مجالات إنتاج الطاقة المستدامة والمتجددة وتخزينها، ومعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها، والاستشعار عن بُعد والتطبيقات الطبية الحيوية.

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