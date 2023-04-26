«الشارقة للتعليم الخاص»: ضرورة التزام المدارس بلائحة السلوك

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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شدد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص على ضرورة التزام المدارس تطبيق لائحة السلوك المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن هناك فرقاً للرقابة على المدارس الخاصة.

جاء ذلك في مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة وردت صباح أمس رداً على عدد من الشكاوى تتعلق بعدم تسليم إحدى المدارس الخاصة بالشارقة الطلبة الكتب المدرسية، لافتاً إلى أنه تم إرسال فريق إلى المدرسة المعنية للتحقق من الشكاوى التي وردت، فتبين أن الطلبة الذين تغيبوا لم يتم تسليمهم الكتب المدرسية، كما لم تسمح إدارة المدرسة بدخول الطلبة طويلي الشعر المدرسة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ إدارة المدرسة بتسليم الطلبة الكتب داخل الحرم المدرسي، ولفت إلى أن إدارة المدرسة اتخذت تلك الإجراءات حتى تعود الطلبة الالتزام بالحضور وعدم التغيب.

كما أشار إلى أنه أحياناً يكون هناك ضغط وشكاوى في بداية العام وخصوصاً أن الشارقة يوجد بها 127 مدرسة خاصة، الأمر الذي لا يمكن من الرد على الاستفسارات كافة، لافتاً إلى أن هناك رداً آلياً للمتصلين كافة بالهيئة، إضافة إلى بريد الهيئة والخط الهاتفي والموقع الإلكتروني للرد على استفسارات المتصلين بمختلف أنواعها، مؤكداً العمل على حل الشكاوى والملاحظات كافة التي ترد ثم تطوير الأداء ليصب في مصلحة العملية التعليمية.

وكان عدد من أولياء أمور طلبة يدرسون في مدرسة خاصة بالشارقة اشتكوا من أن إدارة المدرسة رفضت تسليم أبنائهم الكتب الدراسية في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الأخير إلا في حال إحضار أولياء الأمور، وذلك نظراً لتغيبهم عند بداية الدراسة، كما رفضت استقبال بعض الطلبة بحجة عدم (تقصير شعورهم)، لافتين إلى أن إدارة المدرسة أرسلت لهم رسائل نصية تفيدهم بالحضور إلى المدرسة لأخذ أبنائهم، مطالبين بضرورة اتباع أساليب تربوية أفضل وعدم حرمان أبنائهم من دخول المدرسة، كما أنهم تواصلوا مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأبلغوها بالواقعة، متمنين منها إلزام المدرسة تسليم أبنائهم الكتب.

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