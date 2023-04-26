طلاب كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يستكشفون آفاق الابتكار والحوكمة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية رحلة دراسية إلى مدينة برلين في ألمانيا، خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الماضي، وشارك فيها مجموعة من طلابها في برنامج ماجستير إدارة الابتكار، لاستكشاف آفاق ومجالات الابتكار والحوكمة.

وهدفت الرحلة التي أشرفت عليها البروفيسور ميلودينا ستيفانز، أستاذ إدارة الابتكار في الكلية، إلى تعريف الطلبة بأنظمة الابتكار والحوكمة في ألمانيا، وتوسيع آفاقهم، وتواصلهم مع أصحاب الخبرات والتخصص، وتعزيز ثقافتهم في هذا المجال.

وقال البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تلتزم الكلية بتدريب وتمكين طلابها ليصبحوا قادة الغد، إذ نسعى جاهدين لاستكمال وتعزيز التعليم الذي نقدمه لطلابنا ورفده برحلات ميدانية تتيح لهم استكشاف كيفية تنفيذ الابتكار والحوكمة بشكل مباشر على أرض الواقع، وتم اختيار ألمانيا لريادتها في الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتمتع مؤسساتها برؤية وخبرة طويلة في المجال.

ميزة إضافية

ومن جانبها أشارت البروفيسور ميلودينا ستيفانز، أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أن التعلم العملي ميزة إضافية للطلاب في أي مجال، خاصة أولئك الذين يتخصصون في الابتكار والحوكمة، وأكدت أن هذا النوع من الرحلات يسهم في اكتساب الطلاب الخبرات والمعارف من أصحاب التخصصات، فضلاً عن اطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، وفهم المجال من منظور المبتكرين وصانعي السياسات، والتعرف على تطبيقات الابتكار المستخدمة على أرض الواقع، والتي لها تأثير كبير على حياة الأفراد.

وانطلقت الرحلة رسمياً في 6 مارس، وزار الطلاب جدار برلين وبوابة براندنبورغ، وسفارة الإمارات للقاء أحمد العطار، سفير الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهارالد بوس، الشريك الإداري لدى شركة «إم أند إتش» للاستشارات والاستثمارات، اللذين قدما بدورهما لمحة عامة عن العلاقات الإماراتية الألمانية، والدور الذي يؤديه الابتكار في مجالي التجارة والتعاون الدولي، واختتم اليوم الأول بلقاء مع بنديكس ليبي، المحاور السياسي السابق في البرلمان الألماني، إلى جانب جولة في مبنى البرلمان وقبة مبنى «الرايخستاغ».

وشهد اليوم الثاني زيارة المشاركين مصنع بورش للاطلاع على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المستخدمة في التصنيع الألماني، خاصة في صناعة السيارات، التي تعد إحدى الصناعات الرائدة في ألمانيا، تبعتها جولة لمدينة لايبزيغ، تضمنت زيارة أول بورصة في المدينة، والسوق، والكاتدرائية، حيث دُفن الملحن الألماني الشهير يوهان سيباستيان باخ.

وفي اليوم الثالث زار الطلاب مدرسة إدارة الأعمال ICN العريقة لحضور جلسة تدريبية للتفكير الابتكاري، بإشراف من البروفيسور ستيفان سونينبيرج، وهو خبير في الإبداع والتفكير الابتكاري، ثم قابلوا كارستن فوسيل، المالك والمدير التنفيذي لشركة CCVOSSEL GnBH للأمن السيبراني، تلتها زيارة إلى قصر سانسوسي، الذي استغرق بناؤه 100 عام.

واستهل الطلاب اليوم الرابع بزيارة لوكالة التنمية الاقتصادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقشوا مواضيع مختلفة مع آشا ماريا شارما، نائب مدير إدارة الصناعات الرقمية والخدمية، إلى جانب دور ألمانيا الجوهري، باعتبارها أول دولة تدفع بالثورة الصناعية الرابعة. وتبع ذلك حوار بحثي في معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري، الذي يؤدي دوراً رائداً في دفع عجلة الابتكار في ألمانيا، حيث التقى الطلاب فريق عمله بقيادة إيان راهوان، واختُتم اليوم بزيارات إلى نقطة تفتيش تشارلي ومتحف ماور.

وقام الطلاب في ختام الرحلة بزيارة شركة BCG Brighthouse المتخصصة بالاستشارات الإبداعية، ثم قدمت البروفيسور ميلودينا ستيفانز محاضرة لهم حول اتخاذ القرار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

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