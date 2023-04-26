جامعة الإمارات تنشر 284 ورقة بحثية مع مؤسسات أكاديمية يابانية

المصدر: العين - البيان

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نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز البحوث اليابانية حوالي 284 ورقة بحثية مشتركة خلال الفترة 2017 - 2023. وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: إن جامعة الإمارات تركز بشكل كبير على الشراكات البحثية الدولية، لتعزيز مخرجاتها البحثية وتأثيرها، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز البحوث اليابانية أسفر عن نشر 284 ورقة بحثية مشتركة خلال تلك الفترة بحسب قاعدة بيانات Scopus.

عوامل

وأكد الدكتور مراد أن التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية يعتمد على عوامل وقدرات عدة منها رؤية ومجالات بحثية مشتركة وتوافر باحثين متميزين من الجانبين، وتوافر بنية تحتية مناسبة لإجراء التجارب البحثية والاختبارات الميدانية لتحقيق أهداف الدراسات البحثية المشتركة.

وأوضح أن مجالات التعاون البحثي مع الجامعات اليابانية تختلف حسب القدرات البحثية واهتمامات الطرفين، حيث بلغت نسبة المنشورات البحثية المشتركة خلال الفترة المذكورة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا 39.11 %، بينما بلغت نسبة المنشورات البحثية في مجال العلوم الفيزيائية 22.2%، وبلغت نسبة المنشورات البحثية في مجال الصحة والطب 17.11%.

يذكر أن جامعة الإمارات لديها تعاون بحثي مع 140 جامعة ومؤسسة أكاديمية في اليابان.

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