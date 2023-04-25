«الشارقة للتعليم الخاص» تستعرض مؤشرات الأداء للعام 2022

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص استعرضت نتائج مؤشرات الأداء لعام 2022، ومبادرات وخطط الهيئة لتحقيق استراتيجية الهيئة 2022-2024، بالإضافة إلى استعراض إدارات وأقسام الهيئة، لنسب إنجاز المشاريع التشغيلية وأهم مخرجات العمل، التي من شأنها الارتقاء بأدوات العمل التعليمي، وتطوير منظومة الميدان التربوي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الهيئة الخميس الماضي، بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني مدير الهيئة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الهيئة، لاستعراض ما تم إنجازه خلال عام 2022، ولمشاركة رؤاهم حول أداء العام الأول في الدورة الثانية لاستراتيجية الهيئة للأعوام 2022-2024.

وتطرقت الجلسة إلى مستجدات مشروع مراجعة زيارات التحسين، ضمن برنامج «إتقان» دليل 2، وإعادة هندسة الخدمات والعمليات وخطة التحول الرقمي في الهيئة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي أن الاجتماع كان مثمراً، حيث أثنت على جهود الكوادر الإدارية في الهيئة، وشددت على ضرورة توظيف عوامل النجاح الرئيسية، التي تحققت خلال الدورة الثانية، لمواصلة نجاح استراتيجية الهيئة 2022-2024، وتحقيق مخرجات ذات قيمة مضافة.

بدوره أوضح علي الحوسني مدير الهيئة أهمية انعقاد الجلسة لمراجعة كفاءة العمل وجودة الأداء، ومعرفة التحديات، وذلك بغرض مواصلة تطوير خططنا واستراتيجيتنا، بما يواكب المتغيرات، ويلبي المتطلبات ويحقق أهدافنا بتوفير بيئة تعلمية متميزة، مثمناً في الوقت ذاته جهود إدارات المدارس الخاصة في الشارقة، ودورها المحوري في إنجاح المبادرات والمشاريع والبرامج، التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتجويد مخرجاتها الأكاديمية.

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