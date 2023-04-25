98 % حضور طلبة الشارقة وعجمان في الأسبوع الدراسي الثاني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، أن نسبة حضور الطلبة في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأخير للعام الجاري للمدارس التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بلغت 98 %، حيث بينوا تفاعل الطلبة مع العملية التعليمية ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة دون عقبات فنية، إضافة الى حضور بنسبة 100 % للكادرين التعليمي والاداري، مبينين أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الفصل الدراسي الأخير، وتم فيها توزيع جداول الحصص والكتب الدراسية لكافة الطلبة، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة وإخطارهم بضرورة أن يبدأ أبناؤهم الدراسة في الأسبوع الثاني بكل جدية وعدم التغيب وإلا سوف سيتم تطبيق لائحة السلوك للطلبة المتغيبين من غير عذر، كما شكلت إدارات المدارس لجاناً من الشؤون التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وشؤون الطلبة للوقوف على احتياجاتهم لتذليلها.

لقاءات

وأكدت الدكتورة وفاء عيوش، مديرة مدرسة النور الدولية الخاصة في الشارقة، أن نسبة حضور الطلبة في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأخير والذين يبلغ عددهم نحو 3000 طالب وطالبة بلغت 98 %، كما أن نسبة حضور الهيئتين التعليمية والإدارية بلغ 100 %، لافتة إلى أنه تم تنظيم لقاءات مع القيادات الوسطى الإدارية والأكاديمية لتحقيق أعلى مستويات الجودة في عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية ولمراجعة خطط العمل مع الكادر التعليمي لتحقيق الجودة في التعليم، كما تم تخصيص جزء من اليوم الدراسي للاحتفال بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين: إن نسبة حضور الطلبة في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأخير بلغت 99 %، كما أن نسبة حضور المعلمين والإداريين 100 %، وذلك بعد أن تم تهيئة البيئة المدرسية من خلال تجهيز الصفوف الدراسية، فتم توزيع الكتب، كما تم التواصل مع كافة أولياء الأمور حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد وتحضير كافة ما يتعلق بالدراسة، مبيناً أنه لا مشاكل فنية جابهت المعلمين ولا الطلبة بمختلف فصولهم.

التزام

من جانبه أكد أحمد بدوي، مدير مدرسة عجمان الخاصة في عجمان، أن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة في بداية الأسبوع الثاني من الفصل الأخير بنسبة 90 %، وذلك بعد عودة الطلبة من عطلة عيد الفطر السعيد، وبعد أن تمت تهيئة البيئة المدرسية وتجهيز الصفوف الدراسية بكافة المعينات التي تمكن الطلبة من الاستيعاب والمعلمين من أداء أدوارهم التعليمية بكل أريحية، لافتاً إلى أن هناك التزاماً تاماً من أولياء أمور الطلبة ومن الطلبة أنفسهم فيما يتعلق بإجراءات اللائحة المدرسية ولائحة السلوك التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم.

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