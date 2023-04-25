«تعليم»: إعلان نتائج الفصل الثاني بدءاً من اليوم والثانوية 28 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني المحدد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 25 أبريل ولغاية يوم الجمعة 28 إبريل الجاري.

برمجة

وبينت المؤسسة أنه سيتم إعلان النتائج بحسب برمجة زمنية تمتد لأربعة أيام متتالية، حيث سيتم إعلان نتائج الطلبة من الصف الأول إلى الصف الرابع يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، يليها إعلان نتائج الصف الخامس إلى الصف الثامن يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

وسيتمكن الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر من الحصول على النتائج يوم الخميس 27 أبريل، يتبع ذلك نتائج طلبة الصف الثاني عشر يوم الجمعة 28 أبريل الجاري.

بوابة

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى بوابة الطالب والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

ونوهت المؤسسة بأنه بإمكان الطالب أو ولي الأمر التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للكوادر التربوية المختصة والذين سيقومون بدورهم بالإجابة عن هذه الاستفسارات.

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