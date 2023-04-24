​«الإمارات للتعليم المدرسي» تحدد مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني المحدد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أبريل ولغاية يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري.

وبينت المؤسسة أنه سيتم إعلان النتائج بحسب برمجة زمنية تمتد لأربعة أيام متتالية حيث سيتم إعلان نتائج الطلبة من الصف الأول إلى الصف الرابع يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، يليها إعلان نتائج الصف الخامس إلى الصف الثامن يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

وسيتمكن الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر من الحصول على النتائج يوم الخميس الموافق27 أبريل، يتبع ذلك نتائج طلبة الصف الثاني عشر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري.



ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى بوابة الطالب والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.



ونوهت المؤسسة أنه بإمكان الطالب أو ولي الأمر التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للكوادر التربوية المختصة والذين سيقومون بدورهم بالإجابة على هذه الاستفسارات.

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