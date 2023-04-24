طلبة المدارس يستأنفون الدوام اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة اليوم دراسة الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الدراسي الجاري 2022 - 2023، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تعمل المدارس بتوقيت الدوام الاعتيادي وعودة الحصص لما كانت عليه سابقاً، وعودة الدراسة حضورياً يوم الجمعة وفقاً للمواعيد السابقة، بحيث ينتهي دوام الطلبة عند الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة بحسب تحديد المدارس لذلك.

ضوابط

وعممت المدارس على أولياء الأمور عدداً من الضوابط والتعليمات التي تضمن سلامتهم والتزامهم بلائحة السلوك الطلابي، منها الالتزام بالحضور للمدرسة قبل الوقت المحدد ببدء الدوام المدرسي بـ15 دقيقة لضرورة حضور الطابور المدرسي، والالتزام بالزي المدرسي واتباع القوانين والأنظمة في ما يخص لائحة إدارة سلوك الطلبة، مشددة في الوقت ذاته على منع إحضار الهاتف المتحرك، وفي حال مخالفة الطالب للنظم والقوانين سيتم مصادرة الهاتف المتحرك للطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مسيرة

وأكدت إدارات مدارس جاهزيتها لاستقبال الطلبة لاستكمال مسيرتهم المعرفية في الفصل الدراسي الثالث، موضحة أنه سيتم عمل حصص دراسية تفاعلية، والوقوف على وضع برامج وخطط إثرائية، من شأنها رفع التحصيل الدراسي للطلبة، إلى جانب العمل على تحليل نتائج الطلبة لعمل خطط وبرامج تتواءم معها، والعمل على توفير بيئة جاذبة ومستقرة لجميع المتعلمين.

عمليات

وأفادت إدارات مدرسية بأنها ستباشر عمليات توزيع الكتب المدرسية، مجمعة لكل طالب، وتعتزم المدارس توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب دراسي، كما توفر وزارة التربية والتعليم كل مناهجها الدراسية إلكترونياً على «منصة الديوان».

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