مدرسة الحكمة تطلق مبادرة لتوفير المير وكسوة العيد للمتعففين

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان للعام الـ 6 على التوالي مبادرة «حكمة الخير في شهر الخير» والتي تهدف إلى تأمين بطاقات تسوق مدفوعة مقدماً للمير الرمضاني، وإفطار صائم، وتأمين كسوة العيد من مختلف الأعمار للأسر المتعففة في إطار التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبدعم من الكوادر الإدارية والتدريسية ومجلس الأمهات وأولياء الأمور والطلاب بالمدرسة، كما أطلقت مبادرة «غاز الخير» لتأمين إعادة تعبئة اسطوانات الغاز للأسر المتعففة.

وأكدت عائشة المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة أن العمل التطوعي قيمة أصيلة ومتجذرة في مجتمع الإمارات، كما أنه أحد المصادر المهمة للخير، لأنه يساهم في عكس صورة إيجابية عن المجتمع الاماراتي، ويوضح مدى ازدهاره، وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده، كما أنه صمام الأمان بالنسبة لأي مجتمع، لأنه يلبي رغبات الفقراء والمحتاجين والأشخاص الأقل حظاً، كما يساهم في إرتقاء المجتمع ليصبح مجتمعاً متماسكاً مليئاً بالخير والعطاء.

وقالت، إن فريق الهلال الطلابي بقسم التعليم الأساسي والثانوي بنين ترك بصمته في هذا العام ضمن مبادرات جائزة عون للخدمة المجتمعية لدعم الأسر المتعففة تحت شعار «عهد العطاء»، حيث أطلق الفريق مبادرة فريدة بعنوان: «غاز الخير» والتي تهدف إلى تأمين بطاقات إعادة تعبئة أسطوانات الغاز حجم وسط بوزن 22 كيلو جراماً مجاناً لصالح عدد من الأسر المتعففة لمدة عام كامل، بمشاركة أكثر من 10 طلاب من أعضاء الفريق، وبإشراف عدد من أعضاء مجلس التطوع، وبدعم من فريق الهلال الطلابي ومجلس الأمهات لهذه المبادرة المتميزة والتي كان لها الأثر في دعم الأسر المتعففة ورفع العبء عن كاهلهم وإثلاج صدورهم، وتعزيزاً لقيم الإيجابية والتعاون، ونشر الرفاه بين سكان المجتمع الواحد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز