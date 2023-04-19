جامعة الإمارات تنشر 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من 2023

المصدر: العين - البيان

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نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، وفق قواعد البيانات في «سكوبس» من يناير وحتى أبريل الجاري، بما في ذلك 273 منشوراً بحثياً تتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعتبر البحث العلمي من الركائز الرئيسية في جامعة الإمارات، والذي تتمثّل أهميته في تقديم رؤية عن المستقبل.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: تطوير البحث العلمي يعتبر إحدى أهم أولويات الدول والمجتمعات لتطوير العلوم والمعارف، وبالتالي تحقيق الازدهار والتفوق في جميع مناحي الحياة.

وبين أن النشر العلمي يعد أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي، وبالنظر إلى المخرجات البحثية فإنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد «منشورات سكوبس» بالإضافة إلى عدد الاقتباسات في فترة زمنية محددة، حيث نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، وفق قواعد البيانات في «سكوبس» من يناير وحتى أبريل 2023، بما في ذلك 273 منشوراً بحثياً تتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو ما يعادل 43 % من مجموع الأبحاث المنشورة في الربع الأول من عام 2023.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن الجامعة عززت جهودها في زيادة عدد طلبات إيداع براءات الاختراع في مختلف مكاتب براءات الاختراع الدولية، وهذه الجهود تكللت بتسجيل الجامعة لـ11 براءة اختراع جديدة خلال النصف الأول من عام 2023، فيما منحت 3 براءات اختراع جديدة في النصف الأول من عام 2023، وقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 230 براءة اختراع في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2023.

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