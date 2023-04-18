غياب لافت للطلبة خلال أول أيام الفصل الثالث

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة، عصام الدين عوض

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استأنف أمس طلبة المدارس الحكومية دوام الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، وشهدت المدارس غياباً ملحوظاً للطلبة في أول أيام الفصل الدراسي الثالث، فيما حرصت إدارات المدارس على التواصل مع أولياء الأمور والطلبة للتأكيد على أهمية الحضور.

وقال مديرو مدارس، تحفظوا على ذكر اسمهم، إن نسب الغياب الملحوظة تم تسجيلها في مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، أما الحلقة الأولى فشهدت حضوراً من الطلبة نظراً لحماسهم لتنظيم الأنشطة المدرسية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن غياب الطلبة متوقع، خصوصاً أن الدراسة في الفصل الدراسي الثالث استهلت خلال شهر رمضان الفضيل وقبيل أيام من عيد الفطر المبارك.

وعزوا الغيابات إلى ارتباط غالبية الأسر بالعبادات في العشر الأواخر من رمضان، لافتين إلى أنه كان من الأفضل اعتماد الأيام الثلاثة المتبقية في الدوام المدرسي خلال رمضان إجازة، ويستهل الطلبة دوامهم بعد إجازة العيد.

وأضافوا أن الكوادر التعليمية والإدارية ملتزمون بالدوام، منذ أول يوم للعودة إلى المدارس بعد إجازة الربيع.

وأشاروا إلى أن الدوام خلال الأيام الثلاثة التي تسبق العيد، هو التزام بالبرمجة الزمنية للفصول الثلاثة، ويحكم هذه البرمجة عدد أيام التمدرس 38 يوماً، وهو الأقل ما بين الفصول الثلاثة؛ لذلك وجب على الطلبة والمعلمين الالتزام بعدد أيامه حتى يستطيعوا استكمال المنهاج التعليمي.

ومن جانب التعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم شهدت المدارس نسب غياب مرتفعة، وخصوصاً في المرحلة الثانوية، وأكدت إدارات مدرسية أنها ستطبق لائحة السلوك الطلابي على الطلبة الذين سجلوا غياباً متتالياً خلال الأيام الثلاثة، وخاصة أنها أرسلت عدداً من الرسائل للطلبة وأولياء أمورهم، معتبرين أنه دائماً الأيام التي تقع بين إجازتين هي الأقل حضوراً للطلبة.

كتب مدرسية

ولفتوا إلى أن الكتب المدرسية سيتم توزيعها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم الدخول في المنهج بشكل معمق حتي يستطيع الطلبة استيعاب الدروس خلال الفترة المقررة، إذ من المفترض أن يكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في يونيو المقبل.

وجاء في البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً أنه من يوم 24 حتى 28 أبريل الجاري سيتم العمل على تحليل واعتماد وإصدار نتائج الفصل الدراسي الثاني.

ووفقاً لدليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان 2023، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للحلقتين الثانية والثالثة، تمّ تقليص خمس حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية، وحصة واحدة من مواد الأنشطة، بحيث تحول إلى التعلّم الذاتي، على أن يبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 31 حصة.

لائحة السلوك

إلى ذلك، أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين أن نسبة حضور الطلبة للمدارس في أول يوم دراسي في الفصل الأخير كانت ضعيفة في بعض المدارس التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، معزين السبب إلى تعلل أولياء الأمور بأن الأيام الثلاثة الأولى من الفصل صادفت رمضان وقرب عيد الفطر السعيد، فيما بلغت نسبة حضور الهيئتين التعليمية والإدارية 100 %.

وقالت شهرزاد عزت، مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة، إن نسبة الغياب في المدرسة بلغت 60 %، علماً بأن إدارة المدرسة تواصلت مع أولياء الأمور وتم إعلامهم بضرورة حضور أبنائهم إلى المدرسة، وبناء على ذلك تم إرسال الحافلات المدرسية لنقل الطلبة، ولكن نسبة الحضور كانت ضعيفة.

وقالت مها بركة، مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، إنه رغم اكتمال كافة التجهيزات للفصل الدراسي الأخير وإرسال الرسائل النصية لأولياء الأمور بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس لاستلام الكتب الدراسية والبدء في عملية التدريس إلا أن نسبة الغياب كانت كبيرة وأن نسبة الحضور بلغت 57 %.

تواصل

وأكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين، أن نسبة حضور الطلبة في أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الأخير كانت ضعيفة، كما أن نسبة حضور المعلمين والإداريين 100 %، مبيناً أنه تم التواصل مع كافة أولياء الأمور حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد.

وأكدت ندى البكري، مديرة مدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة، إنه رغم الاستعدادات المبكرة لاستقبال الطلبة وإرسال الرسائل إلى أولياء الأمور إلا أن نسبة الاستجابة كانت ضعيفة، وأن نسبة الغياب بلغت نحو 60 %، لافتة إلى أن إدارة المدرسة سوف تطبق لائحة السلوك بالنسبة للطلبة المتغيبين من غير عذر، وذلك بعد التواصل مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

دوام مرن

تطبق المدارس الحكومية الدوام المرن للحلقتين الثانية والثالثة، وفقاً لدليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان، فيبدأ الدوام الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 1:45 لمدارس الذكور، على أن يبدأ الساعة 9:45 صباحاً، وينتهي الساعة الثانية والنصف لمدارس الإناث، بواقع سبع حصص تمتد لمدة أربع ساعات و45 دقيقة.

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