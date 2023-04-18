فتح باب التقديم لجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز 2023

المصدر: (بي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن فتح باب المشاركة والترشح لجائزة «حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز» أمام كل الباحثين التربويين في جميع أنحاء الوطن العربي، وتستقبل البحوث اعتباراً من تاريخ 14 أبريل الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين التربويين العاملين في المجال التربوي في الوطن العربي، وتحفيزهم على إنتاج أعمال متميزة تخدم العملية التربوية.

وفي افتتاح الدورة 26 للجائزة، قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسعدنا الإعلان عن فتح باب المشاركات في جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز والتي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والتي تعكس رؤيته وحرصه على تطوير القطاع التعليمي. ولن يتحقق ذلك إلا بتطوير أداء المعلمين ودعمهم في إعداد البحوث والدراسات التي تعكس تجاربهم وخبراتهم ومشاركتها مع القطاع التربوي.

وأكد الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو أن «جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز نجحت، ومن خلال مراحلها المختلفة، في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث التربوية في تحقيق الجودة التعليمية، وذلك عبر استقطاب البحوث التربوية المتميزة التي أغنت المكتبة العربية. واستقطبت الجائزة في الأعوام السابقة مشاركات واسعة من العديد من الدول العربية تضمنت طرح مجموعة واسعة من القضايا المهمة في الحقل التعليمي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز