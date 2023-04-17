طلبة «الحكومية» يستأنفون دوامهم في رمضان اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يستأنف اليوم طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة دراسة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد إجازة الربيع، ليكون نصيبهم من دوام شهر رمضان المبارك ثلاثة أيام فقط؛ الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيقضوا عقبها إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، ويستأنفوا دوامهم للمرة الثانية يوم الاثنين 24 من الشهر ذاته.

وبدورها أكدت إدارات مدرسية جاهزيتها لاستقبال الطلبة والترحيب بهم والعمل معهم خلال تلك الأيام الثلاثة على وضع خريطة طريق الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الدراسي الحالي من خلال رصد احتياجاتهم والوقوف على برامج مناسبة لرفع تحصيلهم الأكاديمي والتعرف على ما سيدرسونه خلال الفصل الدراسي الثالث.

وعن أسباب دوام الطلبة ثلاثة أيام فقط، أكدوا أن هناك برمجة زمنية تحقق التوازن بين الفصول الثلاثة، ويحكم هذه البرمجة عدد أيام التمدرس 38 يوماً، وهو الأقل ما بين الفصول الثلاثة؛ لذلك وجب على الطلبة والمعلمين الالتزام بعدد أيامه حتى يستطيعوا استكمال المنهاج التعليمي.

وجاء في البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً أنه من يوم 24 حتى 28 أبريل الجاري سيتم العمل على تحليل واعتماد وإصدار نتائج الفصل الدراسي الثاني.

ووفقاً لدليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان 2023، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للحلقتين الثانية والثالثة، تمّ تقليص خمس حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية، وحصة واحدة من مواد الأنشطة، بحيث تحول إلى التعلّم الذاتي، على أن يبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 31 حصة.

وستطبق المدارس الحكومية الدوام المرن للحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ الدوام الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 1:45 لمدارس الذكور، على أن يبدأ الساعة 9:45 صباحاً، وينتهي الساعة الثانية والنصف لمدارس الإناث، بواقع سبع حصص تمتد لمدة أربع ساعات و45 دقيقة.

ويطبق الدوام المرن بالنسبة للطلبة بعد اعتماد مديري النطاق، وذلك بعد مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط مع ضرورة وجود المناوبين خلال الفترة الصباحية للتأكد من سلامة وصول الطلبة.

وبناءً على الدليل يبلغ إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر الإداري 25 ساعة لكل الحلقات، ويبلغ عدد الساعات الرسمية للكادر الإداري التعليمي خمس ساعات ونصف من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة التاسعة إلى الثانية. وستبلغ مدة كل حصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يومياً، مدة كل منها خمس دقائق. أما يوم الجمعة، فيكون دوام الكادر الإداري من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً.

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