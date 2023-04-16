300 مدرسة وجامعة أجنبية في ضيافة «رمضان دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استضافت اللجنة المنظمة لرمضان دبي، مساء أمس، في مدينة إكسبو دبي، نحو 300 شخص من المدارس والجامعات الأجنبية المقيمين في دبي، بدعوة للإفطار، في إطار مبادرة «لنفطر معاً»، وهي إحدى مبادرات قسم التواصل الحضاري، والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، وبحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعدد من مديري المدارس والجامعات الأجنبية، وبعض الأساتذة والمتخصصين في الأبحاث والعلوم، وبعض مديري الشركات.

جاء ذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب»، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: إن هذا التجمع من مختلف المدارس والجامعات هو ملتقى العلم، وهو جزء من أحد مكونات هذه الدولة ونسيجها، وهو جزء مهم وشريك في تقدم هذه الدولة وازدهارها، تعزيزاً لأهم سياسة مرت بها دولة الإمارات، وهي سياسة التسامح والتعايش، وهذه الرسالة المهمة يجب أن تصل للأجيال المقبلة، ونغرس فيها هذه القيم والمبادئ، من خلال مؤسساتكم سواء المدارس أو المعاهد أو الجامعات، كل هذا يأتي بمضمون مهم يجب أن يرسخ في نفوس أطفالنا، عندما يعود كل منا إلى بلاده، لإيصال رسالة محبة وسلام، ينقلها من الإمارات للعالم أجمع.

وبدوره أفاد المستشار أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري بالدائرة ورئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية بأن هذه المبادرة هي دعوة لجميع مديري المدارس والجامعات الأجنبية في إمارة دبي للإفطار معاً، تحت قبة ساحة الوصل- إكسبو دبي، بهدف إثراء وتبادل العلم والمعرفة، وتعزيز العلاقات المتبادلة واكتساب الخبرات بين الدوائر الحكومية والجانب العلمي والأكاديمي، مما يعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي، وترسيخ نموذج الدولة الفريد في التلاحم والتعايش مع الجاليات الأجنبية، وتعزيز مسيرة الدولة الريادية نحو مستقبل أفضل.

وفي ختام الفعالية أشاد بعض مديري المدارس والجامعات الأجنبية بالمبادرة، لما فيها من تعزيز سبل العلاقات المتبادلة بين المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مثمنين جهود الدولة في إثراء العلم والمعرفة والتواصل الثقافي والحضاري بين مختلف الجاليات المقيمة.

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