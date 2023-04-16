طلبة مدرسة النخبة يشاركون بأنشطة تطوعية وإنسانية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تحت شعار «انشر علماً.. ابني أمة» نفذ فريق أشبال الهلال من مدرسة النخبة بأبوظبي حزمة من الأنشطة لنشر الوعي بالعمل التطوعي والإنساني وخدمة المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

ونفذ الفريق بقيادة منسقة الفريق ياسمين زهرة أنشطة تطوعية عدة منها جمع التبرعات العينية لتجهيز المير الرمضاني وتوزيعه على الأسر المتعففة وحملة جسور الخير لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا.

ولم يكتفِ الفريق بهذه الأنشطة إنما شارك في الاستدامة البيئية والابتكارية من خلال تنظيم عرض الأزياء الابتكاري.

حيث صمم المشاركون أزياءهم الخاصة باستخدام مواد بيئية مستدامة للتعريف بأهمية البيئة والحفاظ على مصادرها وكيفية إعادة استخدامها بطريقة ابتكارية تنمي الحس الإبداعي لدى الطلبة.

وأوضحت ياسمين زهرة منسقة الفريق أن جميع الأنشطة التي قدمها الفريق جاءت لدعم طلبة العلم حول العالم وشملت الحملات التثقيفية عن الصحة والسعادة والبيئة، كما كان للقراءة دور جوهري فيها نظراً لأهميتها مثل مبادرة كتابي هديتي لك، حيث قام أشبال الهلال بجمع عدد كبير من القصص المفيدة وتصنيفها وتسليمها للهلال الأحمر.

إضافة إلى المكتبة الرقمية التي صممها الفريق لدعم مصادر القراءة لدى الطلبة وضمان وصولها لأكبر عدد من الطلبة. وأضافت إن الفريق قدم شكلاً من أشكال التلاحم المجتمعي بين الطلبة وأولياء الأمور والشركاء المحليين في منظمة التعليم من خلال المبادرات المتنوعة التي نفذها، وخصوصاً مبادرة الهلال الأحمر ارسم بسمة.

والتي تهدف إلى بناء مدارس لدعم طلبة العلم حول العالم من خلال التبرع بمبلغ رمزي لدعم هذه المبادرة، وهل هناك أفضل من شهر رمضان لدعم مبادرة كهذه.

وقالت إن تطبيق مثل هذه المبادرات والمشاريع هو أفضل تجسيد للعمل التطوعي والإنساني الذي يشارك فيه الطلبة منذ أعمار صغيرة يتربون فيها على حب الخير وثقافة العطاء ومشاركة الابتسامة.

وذكرت إن هذا الفريق مشارك في جائزة عون التابعة للهلال الأحمر الإماراتي لهذا العام.

والتي تهدف إلى نشر الوعي بالعمل التطوعي والإنساني وخدمة المجتمع؛ إذ ساهمت الجائزة في تحفيز المجتمع بشكل عام والطلبة بشكل خاص على المشاركة في بناء المجتمع والمساهمة في ارتقائه من خلال تكريمها للعاملين في الميدان الإنساني بكل أشكاله وجعل فريق أشبال الهلال جزءاً من هذا الأعمال الإنسانية بتلك البراعم الصغيرة.

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