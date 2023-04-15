«1000 صوت»تعرّف طلبة الجامعات باكتشاف صعوبات التعلم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أطلق 10 طلاب وطالبات من جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، حملة بعنوان «1000 صوت» لتثقيف وتوعية أقرانهم من طلبة جامعة زايد والجامعات الأخرى في الدولة بأهمية موضوع دمج الطلبة سواء من أصحاب الهمم أم ممن يعانون من صعوبات في التعلم.

وذلك لإيمانهم بأن الطلبة المصابون باضطراب صعوبات التعلم، الذين لم تشخص حالاتهم، يعانون من تحديات متعددة في مسيرتهم الأكاديمية، لا تقتصر على ضعف التحصيل الدراسي، بل تمتد لتشمل تعرضهم للتوبيخ والمساءلة المستمرة من معلميهم، نتيجة أدائهم الدراسي، ما ينعكس سلباً على سلوكياتهم، وعلاقتهم بمحيطهم، وقد يحول دون استمرارهم في العملية التعليمية.

وأوضح الطلبة لـ«البيان» أن المبادرة تشمل إطلاق منصة بودكاست وهي عبارة عن قناة تثقيفية على «اليوتيوب» وحملة «ألف صوت» والتي أطلقوها خلال شهر الابتكار في فبراير، مشيرين إلى أن المنصة والحملة يهدفان إلى تثقيف المجتمع بأهمية الدمج ونشر الوعي بين طلبة الجامعات بضرورة اكتشاف صعوبات التعلم التي قد يعاني منها بعضهم عبر إجراء تقييم ذاتي وإرشادهم بكيفية الحصول على الدعم اللازم لتجاوزها والاستمرار في التعليم والتميز.

وأشاروا إلى أنهم كوّنوا شبكة تتألف من 42 طالباً وطالبة من جامعات مختلفة لتنفيذ المبادرة عبر وسائل ومنصات ذكية عدة مثل مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب منصة بودكاست عبر موقع اليوتيوب، لإيمانهم أن هذه الوسائل التكنولوجية تنتشر بين الطلبة والشباب.

وأوضح الطلبة أن حملة «1000 صوت» الهادفة إلى تعريف الطلبة بكيفية الكشف الذاتي عن صعوبات التعلم استمرت شهراً كاملاً، ولاقت تفاعلاً لافتاً، حيث جمعت حتى الآن 1800 صوت لطلبة من 8 جامعات.

180 طالباً

ومن جهتها أفادت خلود العبدلله أخصائية صعوبات تعلم في جامعة زايد أن هناك 180 طالباً وطالبة مسجلين في إدارة التسهيلات الطلابية، فيما يعاني 366 طالباً وطالبة من صعوبات التعلم في جامعة زايد منهم 159 في فرع الجامعة بدبي أبرزها عسر القراءة.

وأوضحت أن اضطرابات التعلم تعني مواجهة الطالب لصعوبة في مجال واحد أو أكثر من مجالات التعلم، وهي متعددة ويتمثل أبرزها وأكثرها شيوعاً في عسر القراءة يليها تشتت الانتباه وفرط الحركة.

تحديات

وتقول الطالبة طيبة أحمد البحراني المنسق الرئيس لمنصة البودكاست إنه تم تنظيم حلقات عدة على المنصة، ويدور محتوى الحلقات حول تثقيف الطلبة بالتحديات التي يواجهها الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم وتوعيتهم بكيفية اكتشاف ما إذا كانوا واحداً من هؤلاء، وما نوعية صعوبات التعلم التي يعانون منها، ومن ثم توجيههم وإرشادهم للجوء لمختصين سواء خارجيين في حال احتاجت حالتهم للتدخل من قبل اختصاصي تعلم، أم توجيههم لطلب مساعدة من إدارة التسهيلات الطلابية.

نشر الوعي

وبدورها عملت أسماء ماجد الواحدي التي تدرس في السنة الرابعة تخصص تسويق وريادة أعمال وهي إحدى منسقي منصة بودكاست، على نشر الوعي حول مواضع الدمج لأصحاب الهمم في المجتمع، كما عملت بشكل مباشر في عملية كتابة النص وتسجيل الحلقة وإخراجها، كما تولت أيضاً ترجمة الحلقات ودعم الفريق في المونتاج والنشر.

أما الطالبة عايشة جاسم الحمادي التي تدرس تخصص صحة عامة وتغذية، فتمثل دورها في تقديم الحلقة الأولى التثقيفية في منصة بودكاست، والتي تضمنت تثقيف الطلبة بماهية صعوبات التعلم وتوعيتهم بحملة الألف صوت التي تسعى إلى تعريف الطلبة بأدوات التقييم الذاتي لكشف صعوبات التعلم.

ترجمة وتحرير

أما الطالب مجد المعز عبد الرحمن الذي يدرس تكنولوجيا المعلومات فهو أحد منسقي بودكاست التثقيفية وعمل على إعداد نص الحلقات وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية كما تولى عملية تسجيل الحلقات وشارك في الإخراج والتحرير وهو من قام بإنشاء منصة البودكاست على اليوتيوب وقام بإعداد وتجهيز الحلقات للنشر عليها.

وتقول الطالبة سلمى ناصر الهاجري التي تدرس تخصص علاقات دولية إنها واحدة من أعضاء فريق البودكاست، وأسند إليها مهمة المساعدة في تسجيل الحلقات عن صعوبات التعلم وحملة الألف صوت وإعداد الترجمة للحلقات.

وقامت الطالبتان مهرة العطار ووديمة الكعبي عضوتا فريق بودكاست التثقيفية بالمشاركة في ترجمة الحلقات إلى اللغة العربية.

التواصل الاجتماعي

تعمل الطالبة فاطمة إسماعيل التي تدرس تخصص الموارد البشرية في فرع الجامعة بدبي، كمنسقة وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة تثقيف، وساعدت في تنسيق إعداد المنشورات الترويجية لبودكاست ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ضمان توسيع انتشار هذه المبادرة بين الطلبة والشباب.

أما الطالبة غاية أحمد المزروعي التي تدرس تخصص التسويق وريادة الأعمال وهي عضو فريق بودكاست تثقيف فتولت المشاركة في إعداد الترجمة باللغة العربية للحلقة الأولى للبودكاست للتثقيف بصعوبات التعلم والتوعية بحملة الألف صوت.

ويعتبر الطالب خليفة محمد البوسعيدي الذي يدرس في السنة الثالثة تخصص أمن سيبراني أحد مقدمي حلقات البودكاست التثقيفية حول صعوبات التعلم وحملة الألف صوت وساهم بشكل كبير في ترجمة الحلقات.

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