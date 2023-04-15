جامعة عجمان: تأهيل الطلبة بمهارات العصر الجديدة لسوق العمل

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان أن عدد الطلبة الدارسين بالجامعة 6 آلاف و500 طالب، يشكل المواطنون منهم 32 %، وهناك أكثر من 33 برنامجاً معتمداً بالجامعة، وتجري عملية اعتماد برنامج البكالوريوس في التمريض، والذي يتماشى مع البرامج الطبية التي تدرس بالجامعة في كليتي الصيدلة والطب البشري.

وأضاف إنه تم اعتماد منظومة جديدة للتعاون مع القطاعين العام والخاص بهدف تأهيل الطلبة بمهارات العصر الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، وهناك تعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لتجهيز وتأهيل الطلبة من العام الدراسي الأول حتى يلموا بكل المهارات والخبرات التي تعينهم على الولوج إلى سوق العمل بكل يسر.

احتفاء

جاء ذلك خلال جلسة رمضانية للاحتفاء بإنجازين حققتهما جامعة عجمان بحضور الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي والدكتور خالد الصالح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبد الحق النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال.

استقطاب

وقال مدير جامعة عجمان إن الجامعة تضم 9 كليات، وستركز إدارة الجامعة خلال الفترة المقبلة على استقطاب الطلبة المتميزين في المهارات والنسب الدراسية العالية ، ليس من الإمارات فقط بل من دول الخليج والدول الأفريقية والآسيوية وشرق أوروبا ، وسيتم إجراء مقابلات معهم وتوجيههم إلى التخصص المناسب لمهاراتهم.

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