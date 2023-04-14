المدارس جاهزة لاستقبال طلبتها في الفصل الثالث

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكدت إدارات مدرسية في الشارقة وعجمان وأم القيوين، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثالث، الذي سوف ينطلق الاثنين المقبل، وذلك من خلال تأمين الكتب انتهاءً بالحافلات، ضمن منظومة متكاملة تسعى فيها إلى خلق بيئة تعليمية مريحة للطلبة، تساعدهم على تلقي تعليم متكامل، يتماشى مع المواصفات التعليمية المدرجة ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم في الدولة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إذ باشرت الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها بداية الأسبوع الماضي.

وشددت على أولياء الأمور لأهمية دوام أبنائهم في أول يوم دراسي؛ حتى يتمكن المعلمون من إكمال المناهج، وحتى لا يؤثر الغياب على التحصيل الدراسي للطلبة، وذلك من خلال الرسائل النصية، كما أعلمت الإدارات المدرسية ذوي الطلبة بأنه سوف يتم تطبيق لائحة السلوك في حال الغياب من دون عذر، كما تمت تهيئة البيئة التعليمية وتزويد الفصول بكاميرات ذكية وتجهيز الحافلات المدرسية، وعمل محاضرات توعية للسائقين والمشرفات في ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، فيما باشرت مدارس خاصة، تتبع مناهج مختلفة، الدراسة بداية الأسبوع الجاري بنسبة حضور 70 %.

كاميرات

وأكدت ندى البكري، مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة، أنه تم تهيئة البيئة التعليمية للطلبة قبل انطلاقة الفصل الدراسي الأخير لاستقبال أكثر من 827 طالبة، حيث تم تزويد كل الفصول بسبورات ذكية مجهزة بكاميرات حديثة لتسهيل العملية التعليمية للطلبة وجعلها أكثر تفاعلاً، إضافة إلى وضع الخطط التدريسية التي تمت جدولتها للفصل الأخير، الذي تبلغ أيام التمدرس فيه 38 يوماً دراسياً، كما تم إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد انطلاق الحافلات المدرسية عبر الرسائل النصية، وضرورة عدم تغيب أبنائهم؛ لأن ذلك سيؤثر على حصيلة الطلبة التعليمية، إضافة إلى تذكيرهم بلائحة الانضباط والسلوك الواردة من وزارة التربية والتعليم.

جاهزية

من جهته، أكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين، جاهزية المدرسة لاستقبال كل الطلبة البالغ عددهم 310، حيث تمت تهيئة الصفوف الدراسية وصيانتها، إضافة إلى استلام الكتب الدراسية، التي سوف يتم توزيعها على الطلبة بداية الأسبوع المقبل، كما أن الهيئتين التعليمية والإدارية قد اكتملتا، وتم عقد اجتماعات معهما للتحضير لبداية الفصل الدراسي الأخير، وتم خلاله توزيع جداول الحصص، كما تم التواصل مع كل أولياء الأمور لإعلامهم بالتوقيت المدرسي.

استعدادات

وفي السياق ذاته، أكدت سوزان الهندي، مدير مدرسة الشعلة فرع الفلاح، أن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة الاثنين المقبل، حيث يبلغ عددهم 3 آلاف و665 طالباً وطالبة، كما أن عدد الهيئة التدريسية يبلغ 176 معلماً ومعلمة، حيث تم توزيع الجداول على المعلمين، إضافة إلى تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني للوقوف على مستوى الطلبة، كما تمت مخاطبة أولياء الأمور بضرورة دوام الطلبة الأسبوع المقبل.

4 ساعات

وقال أحمد بدوي، مدير مدرسة عجمان الخاصة: إن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها باكراً للفصل الدراسي الأخير من العام الحالي 2023، وذلك من خلال تطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبتها إدارة المدرسة والمعلمون منذ بداية الفصل الدراسي الأول، كما تم إعلام أولياء الأمور بساعات الدوام خلال الـ3 أيام من الأسبوع المقبل، والتي ستكون 4 ساعات و45 دقيقة، كما تم استلام الكتب، وسيتم توزيعها للطلبة الذين يبلغ عددهم 2000 طالب وطالبة في أول يوم دراسي، داعياً كل الطلبة، خصوصاً طلبة الثاني عشر، إلى عدم التغيب.

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