«أمناء» جامعة الإمارات يستعرض تطورات الخطة الاستراتيجية 2023 - 2026

المصدر: العين - البيان

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عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الخامس للعام الأكاديمي 2023/2022، مساء أول من أمس، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.

وتلقى المجلس تقريراً عن أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تدعم أهداف الأجندة الوطنية، إلى جانب تقرير يتعلق بتطوير استراتيجية البحث الجامعي في الجامعة، ودمجها في استراتيجية طويلة المدى أكثر اتساعاً.

وفي إطار مسؤوليته الرقابية على تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر في الجامعة، اطلع المجلس على الخطة الخاصة بنطاق وحالة أنشطة إدارة المخاطر في الجامعة في مواجهة المخاطر الرئيسية والحالية للحوادث الحرجة وخطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.

تقرير

وقدم الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة المراجعة والمخاطر، تقرير اللجنة الدوري عن برنامج إدارة المخاطر المؤسسي للجامعة، ومستجدات البيانات المالية لعام 2022، والوضع الحالي لخطة التدقيق الداخلي لعام 2023.

واستمع المجلس إلى عرض عن أداء الجامعة المالي للربع الأول من عام 2023، ووافق على الميزانية المستهدفة لعام 2024.

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