تحديد آليات انتقال الطلبة المواطنين بين المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، آليات انتقال الطلبة المواطنين ومن في حكمهم ما بين المدارس الحكومية أو إليها، أو من خارج الدولة، إذ يسمح لهم بالانتقال إلى أي مدرسة حكومية لم يقوموا بحجز مقعد مسبق لهم أثناء فترة التسجيل، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، والأسبوع الأول من بداية الفصل الدراس الثاني.

جاء ذلك في دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، الذي اعتمدته المؤسسة مؤخراً، وأوضح الدليل أن الانتقال بين المدارس الحكومية، يتم في الأسبوع الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، كما يتم في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني، كما أن المؤسسة تسمح بانتقال الطلبة من المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إلى المدارس الحكومية خلال الأسبوع الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح الدليل أن الانتقال من مدارس ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الثانوية الفنية إلى مدرسة حكومية، يتم خلال الأسبوع الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، ولا يمكن الانتقال خلال الفصل الدراسي الثاني، أو خلال العام، وذلك لاختلاف البرامج التعليمية. أما الانتقال من مدرسة خارج الدولة إلى مدرسة حكومية، يتم خلال الأسبوع الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، والأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني، أو خلال العام الدراسي، شريطة أن يكون الطالب مستمراً في الدراسة.

وأوضح الدليل أنه يتم الموافقة على الانتقال، شريطة توفر مقعد شاغر في المدرسة المراد الانتقال إليها، وتحمل ولي الأمر المواصلات في حال عدم توفرها سبب الالتحاق المتأخر، وأن يكون الطالب مستمراً في الدراسة من المدرسة المنقول منها.

أما بالنسبة للانتقال من مدرسة تطبق نظام السنوات Year System، وهي جميع المناهج التعليمية باختلاف أنواعها، وسلمها التعليمي، تتكون من 12 سنة أساسية، أو التي تختلف المسميات في نظام السنوات، حيث يبدأ الصف الأول الابتدائي في 2 Year، ويكون الصف الثاني عشر 13 Year (المنهج البريطاني)، يتم تطبق نظام السنوات إلى المدرسة الحكومية، وسيلاحظ ولي الأمر أن الصف الدراسي أقل حسب التسلسل السابق في نظام السنوات، وهذا لا يعني تنزيل الطالب مرحلة دراسية.

وأعطت المؤسسة مثالاً على ذلك، وهو من أتم الطالب السنة الثالثة (Year 3) في نظام السنوات، ما يعادل الصف الثاني في نظام الصفوف الدراسية، مع بداية العام الدراسي الجديد، سيتم تسجيل الطالب في الصف الثالث في المدرسة الحكومية، وهو يعادل السنة الرابعة (Year 4)، في نظام السنوات في المنهج البريطاني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز