بحث التعاون بين جامعة الإمارات و«محمد بن راشد للطب»

المصدر: العين - البيان

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استقبل الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة صباح أمس الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والوفد المرافق له خلال زيارتهم إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن رؤية الجامعة في التواصل الفعال مع المؤسسات التعليمية في الدولة لتبادل التجارب والخبرات وتحقيق التكامل العلمي والإداري مع كل الشركاء في المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث كل الجوانب التي تسهم في تعزيز تبادل الخبرات المشتركة بين الجامعتين، وسبل دعم وتطوير البحث العلمي في مجال الطب والعلوم الصحية وبما يعود بالفائدة على القطاع الصحي في الدولة من خلال التركيز على تخريج نخبة من الأطباء والطبيبات المتخصصين القادرين على التعامل مع كل المستجدات في العلاج وتقديم الرعاية الصحية العالية المستوى، ودعم توجهات الدولة في الارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت جولة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والوفد المرافق عدداً من المنشآت الرئيسية للجامعة منها المكتبة المركزية بالجامعة.

واستمع الوفد إلى شرح قدمه المهندس علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء عن توفير المركز للحلول المبتكرة التي تسهم في التوظيف الأمثل للتقنية لخدمة جميع القطاعات، كما اطلعوا خلال جولتهم في كلية الطب والعلوم الصحية على الآليات المتبعة لتشجيع المشاريع البحثية متعددة التخصصات، وبما يمكن الطلبة من المساهمة الفاعلة في رسم مستقبل القطاع الصحي، وتوظيف التقنيات في تطوير الصناعات الطبية.

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