85 مدرسة خاصة في أبوظبي تنال تقييم «جيد»

المصدر: ( أبوظبي- محمد محسن)

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كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أمس، عن أحدث تقييمات برنامج ارتقاء للعام الأكاديمي 2022/‏ 2023 للمدارس الخاصة في الإمارة، وقد شمل التصنيف 197 مدرسة، حيث حصلت 11 مدرسة على تقييم «متميّز» و37 على تقييم «جيد جداً» و85 على تقييم «جيد» و63 على تقييم مقبول، ومدرسة واحدة على تقييم ضعيف، وبناء على هذه التقييمات فقد حددت الدائرة النسبة المئوية للحد الأقصى للزيادة الاختيارية المطبقة على الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل.

وأعلنت الدائرة أن زيادة الرسوم تكون بحسب التقييم الخاص بالمدرسة في برنامج ارتقاء على أن يكون اختيارياً، والمدارس التي تحصل على تقييم «مقبول، ضعيف، وضعيف جداً» لا تتعدى الزيادة في رسومها عن 2.25%، أما المدرسة التي تحصل على تقييم جيد فتكون نسبة الزيادة 2.81%، وتقييم جيد جداً 3.38%، ومتميز 3.94%.

من جهتها، قالت «التعليم والمعرفة»: إن نسب الزيادة في الرسوم الدراسية بناءً على نتائج مؤشر تكلفة التعليم، والذي يتم احتسابه بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، ووضعت هيكلية الزيادة بحسب تصنيف كل مدرسة في برنامج ارتقاء لتقييم المدارس، وللتمكن من تعديل الرسوم يجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها.

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