مناقشة التحول إلى «الميتافيرس» في التعليم الجامعي بمقر المبرمجين

المصدر: دبي - البيان

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عقد مقر المبرمجين - إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين - ورشة تفاعلية بعنوان «التحول إلى الميتافيرس في مجال التعليم الجامعي» للطلاب المتميزين في جامعات الدولة، تحدث فيها المهندس ثائر فرارجة الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند يونيفيرس»، أحد الشركاء الرئيسيين لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط، ومريم الأميري سفيرة البرمجة في مقر المبرمجين، وتناولت آليات تعزيز تطبيقات الميتافيرس في أساليب التعليم العالي، وتقديم تجربة فريدة للطلاب لاستخدام «مايكروسوفت هيلو لينس»، أحد أحدث الإطلاقات التكنولوجية لدى الشركة.

وقال صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: إن التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز الاستفادة من القطاعات الرقمية الجديدة، وتوظيفها في إلهام وبناء مهارات وقدرات أجيال المستقبل على أسس رقمية تعزز مسيرة دولة الإمارات، وتمكنها من بناء أفضل بنية تحتية رقمية. وأكد بن غالب أهمية بناء الشراكات وتعزيز أطر التعاون الرقمي مع الشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية، في إثراء المحتوى الرقمي وتحقيق الاستفادة المثلى منه، عبر طرح أحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية وتمكين الكوادر المتميزة في الدولة من تجربتها بما يعزز دورها في قيادة هذا القطاع مستقبلاً.

تقنيات

وتناولت الورشة مفهوم عالم «الميتافيرس» الذي ينقسم إلى تقنيات قائمة على «البلوك تشين»، وما تشمله من حلول وتطبيقات مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، والتقنيات القائمة على الواقع الممتد وما تضمه من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المدمج.

واستعرضت الورشة جوانب «الميتافيرس» وأهميته في التعليم العالي والفرص التي يوفرها هذا القطاع الواعد على المدى القريب والبعيد، وتطرقت إلى أهمية الاستباقية في تمكين الكوادر والأجيال الشابة في هذه المجالات الرقمية.

وشرحت الورشة للطلاب الفرق بين الجيل الأول للإنترنت «ويب 1» والجيل الرابع «ويب 4» المتقدم القائم على التكنولوجيا المستقبلية، كالذكاء الاصطناعي وعالم الميتافيرس، لتعزيز إدراك الطلاب لتاريخ التكنولوجيا وبداية ظهورها وما وصلت إليه من نقلات نوعية من مرحلة قراءة البيانات إلى ابتكار أجهزة تحاكي طريقة عمل الإنسان.

تعريف

واستعرضت الورشة الابتكار الجديد للشركة، المتمثل في جهاز «مايكروسوفت هيلو لينس»، وتم التعريف بكل أجزاء الجهاز، فيما أتيحت الفرصة للطلاب لتجربة جهاز الواقع المدمج الذي أطلقته الشركة عام 2016 والذي يتمثل في مستشعرات تقيس حركة عين المستخدم، والذي أطلقت الشركة بعده بثلاثة أعوام جهاز الواقع المدمج بتصميم جديد ومميزات أكثر.

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