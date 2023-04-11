مدارس خاصة في دبي: 90 % حضور الطلبة في أول يوم من الفصل الثالث

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أفاد مديرو مدارس خاصة في دبي تطبق المناهج الأجنبية، بأن نسبة حضور الطلبة بلغت 90 % خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، وعقدت مدارس تطبق المنهاج البريطاني امتحانات لطلابها وتحديداً للمرحلة الثانوية خلال الأيام الأولى من استئناف الدراسة، وذلك لضمان حضور الطلاب وعدم تغيبهم، كما أنها حرصت على إرسال رسائل إلكترونية تذكر فيها أولياء الأمور بأهمية حضور الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية من دون غياب للاستفادة من الحصص المدرسية، وبادرت مدارس أخرى بإعداد برامج تعليمية وتربوية لزيادة حماس الطلبة، لتستهل اليوم الأول بجملة من الأنشطة التعليمية التربوية التي تُذكر المتعلمين بما اكتسبوه من مهارات ومعارف استعداداً لرحلة استكشاف جديدة في عالم العلم والمعرفة.

وكانت المدارس الخاصة بدبي استأنفت دوام الفصل الدراسي الثالث وفق ضوابط واشتراطات محددة وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بخصوص مواعيد دوام الطلبة طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة، فيما يستأنف طلبة التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم الدوام في 17 أبريل الجاري.

وستركز المدارس على فضل العشر الأواخر من شهر رمضان وأهمية ليلة القدر، كذلك سيشهد الأسبوع المقبل عقد مسابقات قرآنية وأنشطة إثرائية.

مبادرات

وقال عبدالرزاق حاج مواس نائب المدير لشؤون الطلبة في مدرسة الاتحاد الخاصة: «حرصنا على ترسيخ معاني الصيام وقيم الشهر الفضيل من المحبة والألفة والتعاون على الخير والطاعات في نفوس طلبتنا، وتم التخطيط لمجموعة من المبادرات والأنشطة التي تبهج الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور»، لافتاً إلى أنه تم تنظيم مائدة الإفطار الجماعي في المدرسة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يمكن للجميع مشاركة وجبات إفطار الصائمين لتعزيز التكافل الاجتماعي والتعرف على الأطباق الرمضانية لدى العديد من الدول.

أهمية

من جانبها، قالت زينب ماجد، رئيسة قسم اللغة العربية في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية: «رحبنا باستقبال الطلبة وتم تنظيم اجتماع صباحي لمشاركة الإرشادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتأكيد على أهمية المحافظة والالتزام بالدوام الدراسي أثناء الصوم للوصول إلى مستوى تحصيلي أفضل، وذلك نظراً لأهمية هذا الفصل، حيث يقيم الطالب على أعماله خلال العام الدراسي ويخضع طلبة المرحلة الثانوية لاختبارات خارجية في غاية الأهمية، وعليه نتمنى لطلابنا العمل بجهد مضاعف والاجتهاد للوصول لأفضل النتائج».

برامج

في السياق ذاته، قال محمود علي، مدير ومدرب قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مدرسة جيمس متروبول موتور سيتي: امتلأت قلوبنا سعادة وبهجة برؤية طلبتنا الأعزاء، الذين اتقدت عيونهم حماسًا وشوقًا إلى كتابة فصل جديد في كتاب المستقبل، وهذا الحماس وضع على كواهلنا كتربويين مسؤولية كبيرة، إذ توجب علينا أن نُعد البرامج التعليمية والبيئة التربوية إعدادًا يزيد من حماسهم، لنستهل اليوم الأول بجملة من الأنشطة التعليمية التربوية.

إلى ذلك، أوضح تقرير أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، أنه يلتحق بالمدارس الخاصة في دبي أكثر من 326,000 طالب وطالبة، بمعدل نمو بلغ 4.5 % في مطلع العام الدراسي الحالي (سبتمبر 2022) بالمقارنة بنهاية العام الدراسي الماضي (يونيو 2021).

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