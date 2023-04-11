بدور القاسمي: «أمريكية الشارقة» ملتزمة بدعم وتنمية المواهب الإماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، التزام الجامعة بتعزيز المواهب الوطنية، جاء ذلك خلال اجتماعها مع المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، حيث ناقشوا سبل تعزيز استراتيجية التوطين في الجامعة.

وجاء هذا الاجتماع تماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في جذب أفضل المواهب العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز الفرص للمواطنين الإماراتيين لإضفاء منظورات محلية جديدة، وتمكين نمو شامل للمؤسسات والمجتمع بأكمله.

جهود

وفي هذا السياق، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تواصل الجامعة الأمريكية في الشارقة جهودها الطموحة لدعم وتنمية المواهب الوطنية، حيث ستستفيد الجامعة وطلابها بشكل كبير من معرفة واحترافية الإماراتيين الذين خضعوا لتعليم وتدريب دقيق في المؤسسات المحلية والدولية. وبالمقابل فإن العمل في واحدة من أفضل الجامعات في دولة الإمارات والمنطقة لا بدّ سيعزز ثقة القوى العاملة المحلية ويرتقي بقدراتها وإمكاناتها».

وأضافت رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة: «ستركز استراتيجية التوطين التي تنفذها الجامعة الأمريكية في الشارقة على بناء قوة عاملة تراعي التنوع بين الجنسين عبر تمكين المزيد من النساء الإماراتيات من المشاركة وتقلّد مناصب عليا».

نمو

وقال المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: نحن سعداء بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة لتعزيز دور المواطنين الإماراتيين في بناء اقتصاد قوي وسريع النمو، موضحاً دور الدائرة في تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطبيق سياسات الموارد البشرية وتحقيق الاستثمار الأمثل في كوادرنا الوطنية.

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