3 % متوسط زيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الليلة عن النسبة المئوية للحد الأقصى للزيادة الاختيارية المطبقة على الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2023/2024، وذلك بناء على تصنيف المدارس في برنامج ارتقاء.

وتفصيلاً أعلنت الدائرة ان زيادة الرسوم تكون بحسب التقييم الخاص بالمدرسة في برنامج ارتقاء على أن يكون اختيارياً، والمدارس التي تحصل على تقييم "مقبول، ضعيف، وضعيف جدا" لا تتعدى الزيادة في رسومها عن 2.25%، اما المدرسة التي تحصل على تقييم جيد فتكون نسبة الزيادة 2.81%، وتقييم جيد جداً 3.38%، ومتميز 3.94%.

وبرنامج ارتقاء عبارة عن نظام تقييم شامل يعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال مقيمين ومفتشين معتمدين من قبل دائرة التعليم والمعرفة، تم تدريبهم للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم متابعة المدارس لضمان ارتقائهم لهذه المعايير.

وتضمن عملية التقييم إحاطة أولياء أمور الطلبة بشكل موضوعي بمستوى كل مدرسة ليتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم، كما يساعد تقييم المدارس على تحديد مدى فاعلية النظام التعليمي في الإمارة، وبالتالي تطوير سياسات وبرامج مبنية على أدلة واضحة تدعم مستوى جودة التعليم.

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