«كشافة دبي» و«الهلال الطلابي بمدرسة أم سقيم» تنظمان مأدبة إفطار لكبار المواطنين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أقامت مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع فريق الهلال الطلابي بمدرسة أم سقيم حلقة ثانية بنات مأدبة إفطار لكبار المواطنين أعضاء نادي ذخر الاجتماعي تحت شعار هذا ما يحبه زايد، احتفاء منهم وتخليداً للمبادئ النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية العطاء والعمل الإنساني وإحياء لذكراه العطرة.

وتحدث خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، عن فضائل شهر رمضان المبارك الذي يمثل فرصة مهمة لجلوس الفرق الكشفية مع كبار المواطنين والحديث حول مآثر مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باعتباره رمزاً للعمل الإنساني والخيري، ما أسهم في جعل دولة الإمارات مظلة يحتمي في ظلها كل من اختبرته الحياة بالأزمات، مشيراً إلى أن تخصيص التاسع عشر من رمضان من كل عام، والذي يوافق ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوم زايد للعمل الإنساني تحت شعار «حب ووفاء لزايد العطاء» يعكس مدى إنسانية زايد، طيب الله ثراه.

وقال رحمة: إن يوم زايد للعمل الإنساني، يعد علامة بارزة في تاريخ دولة الإمارات، تستذكر فيه أعمال القائد المؤسس الإنسانية والخيرية، وتُستلهم منها القيم الإنسانية النبيلة التي جسدها في حياته عبر إرساء منظومة سامية من التسامح والعطاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين في ربوع العالم.

وأوضح أن المناسبة تجسد علامة فارقة في مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي ومناسبة لمضاعفة الجهود من أجل تعزيز مكانة الدولة كمنارة رائدة للعطاء الإنساني.

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من جانبها أكدت عائشة سعيد الشحي رئيس وحدة شؤون الطلبة في مدرسة أم سقيم، حرص إدارة المدرسة على توجيه الطالبات للانخراط في الأعمال التطوعية والإنسانية خلال الشهر الفضيل من خلال مشاركة الجهات الاتحادية والمحلية مع فئة كبار المواطنين والمقيمين ضمن الشراكة المجتمعية مع مفوضية كشافة دبي للتميز في المبادرات الإنسانية التي تضفي السعادة على الفئات المستهدفة.

واعتبرت مشاركة الطالبات مع آبائهن من كبار المواطنين في الحديث عن دور المؤسس واهتمامه بكبار السن يعزز تواصل الأجيال.

ولفتت إيمان الشامسي مشرفة جائزة عون في مدرسة أم سقيم إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة مثالية لفعل الخير، والمشاركة في أعمال التطوع بكافة مجالاته، مؤكدة أهمية اغتنام المؤسسات التعليمية الفرصة بتوجيه طلابها للانخراط في مهام العطاء، وفعل الخير.

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