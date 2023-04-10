طلبة المدارس الخاصة على مقاعد الدراسة اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن، دبي - رحاب حلاوة

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يستأنف اليوم طلبة مدارس خاصة في أبوظبي ودبي دراسة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، ليكون نصيبهم من دوام شهر رمضان المبارك أقل عن أسبوعين، وفق ما حددته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي من إرشادات ينبغي على المدارس الخاصة بدبي مراعاتها عند تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها الحرص على ألا تتجاوز مدة اليوم الدراسي 5 ساعات كحد أقصى، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء الأمور في المدرسة حول مواعيد بداية ونهاية اليوم الدراسي، والالتزام بانتهاء الدوام المدرسي أيام الجمعة الساعة 12 ظهراً كحدٍ أقصى.

نظام المناوبات

أما بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، سيطبق عليها مواعيد الدوام الرسمي للمدارس خلال شهر رمضان وفقاً لما حددته مؤسسة الإمارات للتعليم بدءاً من 17 أبريل الجاري، الموافق 26 رمضان، وسيقتصر دوام الطلبة والمعلمين خلال شهر رمضان على ثلاثة أيام من الاثنين إلى الأربعاء، على أن يطبق نظام المناوبات للكادر الإداري خلال أيام الجمعة.

ووفقاً لدليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان 2023 الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للحلقتين الثانية والثالثة، وقد تم تقليص خمس حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية، وحصة واحدة من مواد الأنشطة بحيث تحول إلى التعلم الذاتي، على أن يبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 31.

وستطبق المدارس الحكومية الدوام المرن للحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ الدوام الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 1 و45 دقيقة لمدارس الذكور، على أن يبدأ الساعة 9 و45 دقيقة وينتهي الساعة الثانية والنصف لمدارس الإناث، بواقع سبع حصص تمتد لمدة أربع ساعات و45 دقيقة.

الساعات الأسبوعية

ويطبق الدوام المرن بالنسبة لدوام الطلبة بعد اعتماد مديري النطاق، وذلك بعد مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط مع ضرورة تواجد المناوبين خلال الفترة الصباحية للتأكد من سلامة وصول الطلبة.

وبناءً على الدليل يبلغ إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر الإداري 25 ساعة لكل الحلقات. ويبلغ عدد الساعات الرسمية للكادر الإداري التعليمي خمس ساعات ونصف من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة التاسعة إلى الثانية. وستبلغ مدة كل حصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يومياً مدة كل منها خمس دقائق. أما يوم الجمعة، فيكون دوام الكادر الإداري من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً.

آراء ومواعيد

وبدورها حرصت مدارس على أخذ آراء أولياء الأمور في مواعيد شهر رمضان المبارك بطرحهم موعدين لبداية الدوام المدرسي الأول من 7:40، والثاني يبدأ عند الساعة 8:30، وتفاعل أولياء الأمور مع المواعيد المحددة، وأكدت المدارس استعدادها لتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك بما فيه مصلحة الطلبة، فضلاً عن إبراز مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم لجميع طلبتها، وتسليط الضوء على القيم الإسلامية والاجتماعية التي تتجلى في شهر رمضان وبما يعكس مكانته في المجتمع.

وبحسب الرسائل الإلكترونية والتعميم المرسل إلى أولياء الأمور في أبوظبي فإن الدوام المدرسي في المدارس الخاصة لطلبة الكي جي من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً، بينما الطلبة من الصف 1 وحتى الصف 12 من 9 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً، والجمعة من 9 صباحاً وحتى 11.5 صباحاً، وفي السياق شددت مدارس خاصة على أهمية الحضور في الوقت المحدد بالضبط، حيث يبدأ التسجيل لليوم الدراسي في 8.30، وتلجأ إدارات مدارس إلى حيل ذكية للحد من التأخير المدرسي، حيث اعتبرت تلامس التوقيت 8.55 صباحاً متأخراً، وسيعاقب بالدخول من بوابة المتأخرين ومن يستقبل هؤلاء الطلبة أيضاً الموظفون المتأخرون، وسيجلس جميع المتأخرين سواء طلبة أم موظفين سوياً في غرفة التأخير حتى انتهاء الفترة الأولى عقاباً لهم جميعاً على التأخير والالتزام بالوقت المدرسي.

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